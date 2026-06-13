El fallecido en el accidente de Zurbarán era agricultor y los cinco jóvenes heridos trabajaban como temporeros

Un hombre de 62 años ha fallecido y cinco jóvenes han resultado heridos este sábado en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera BA-162, que une Zurbarán con Valdivia, en la provincia de Badajoz. El siniestro, que se ha producido sobre las 6.30 horas a unos 300 metros de Zurbarán, ha consistido en un choque frontal entre un turismo Peugeot y una furgoneta en la que viajaban cinco trabajadores temporeros de nacionalidad rumana, según la información a la que ha tenido acceso este diario.

La alcaldesa de la localidad, Sara Chavero, ha señalado que, según la información de la que dispone en esta mañana de sábado, el fallecido era un agricultor que se dirigía a una explotación y los heridos también se desplazaban hasta fincas de la zona. "Todos eran trabajadores del campo que iban a sus tareas", ha indicado. Esta semana se han producido otros dos siniestros en la zona, uno de ellos mortal.

Como consecuencia del choque, el conductor del turismo ha fallecido en el lugar del accidente. Los cinco ocupantes de la furgoneta han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva. Entre los heridos hay tres jóvenes de 26, 28 y 26 años, con policontusiones y pronóstico leve. También ha resultado herido otro joven de 23 años, con politraumatismos y en estado menos grave. El quinto herido, también politraumatizado, ha sido evacuado en estado grave.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del SES, un equipo del PAC de Villanueva de la Serena, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y dotaciones de bomberos del parque de Don Benito-Villanueva.

Temporada alta en el campo

El accidente ha ocurrido en una franja horaria especialmente sensible para la circulación en esta zona agrícola. Según ha explicado la alcaldesa, hacia las seis y media de la mañana comienza la entrada de trabajadores al campo y a las diversas centrales hortofrutícolas del entorno. De hecho, Zurbarán, una localidad de unos 890 habitantes, vive estos días en plena campaña. "Aquí ahora no se para. Estamos en temporada alta", ha señalado la alcaldesa, que ha recordado que el trabajo no para siquiera durante los fines de semana. "No se descansa ni día de diario ni día festivo", ha añadido, lamentando profundamente la muerte del trabajador de 62 años y con la esperanza de que los heridos evolucionen.

Zona de la la carretera BA-162 donde se ha producido el siniestro. / Cedida

La zona soporta un tráfico constante de vehículos particulares, furgonetas y camiones vinculados a la actividad agraria y a las centrales de fruta. En Zurbarán se encuentra Tany Nature con centenares de empleados y, a unos cuatro kilómetros, en Valdivia, se ubican otras dos industrias del mismo ámbito. "Hay una cantidad de coches y de camiones diarios que no te se puede contabilizar", ha explicado la alcaldesa. Por ejemplo, en Zurbarán el desempleo prácticamente no existe: la inmensa mayoría de sus 800 vecinos están ocupados, fundamentalmente en el sector agrario y agroindustrial.

"Algo hay que hacer"

Sara Chavero ha pedido que se estudien medidas para reforzar la seguridad en esta vía durante los meses de mayor actividad. "Lo que reivindicamos son más controles en esta época", ha señalado. También ha recordado que la carretera fue ampliada y mejorada por la Diputación de Badajoz con buenos resultados, aunque ha advertido de que esa mejora ha tenido un efecto añadido: "El asfalto está mucho mejor, la anchura es mucho mayor, pero a la vez los vehículos corren más".

La regidora ha insistido en que el problema se concentra especialmente en las horas de entrada y salida de los turnos a las `grandes plantas hortofrutícolas. "Las puntas de entrada y salida de la central, las seis y media de la mañana, las dos del mediodía, y luego el turno de tarde, son horrorosas", ha afirmado. "No sé si tiene que haber más controles, poner un radar, no lo sé, pero la verdad es que algo hay que hacer", ha añadido.

Dos accidentes esta semana en la zona

Y es que los accidentes ya son habituales. Hace tres semanas se produjo otro siniestro de tráfico "en el mismo punto" con dos vecinos de Zurbarán implicados, aunque sin víctimas mortales. Y esta misma semana se ha registrado otro siniestro a pocos kilómetros, en Palazuelo, donde un vecino de 61 años que circulaba en una motocicleta ha fallecido en el Hospital Don Benito-Villanueva tras sufrir un grave colisión con un turismo. El motorista resultó herido de extrema gravedad y fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia antes de ser trasladado en helicóptero medicalizado al hospital, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después a causa de las graves lesiones sufridas.