La Fundación Franz Weber critica la declaración "politizada" de la tauromaquia como BIC en Extremadura

La Fundación Franz Weber ha lamentado que la Junta de Extremadura pretenda, desde una perspectiva "politizada", declarar la tauromaquia como Bien de Interés Cultural (BIC) para "blindar jurídicamente prácticas de violencia explícita sobre animales", lo que "choca con los derechos de la infancia, la crítica social y el desinterés".

"El Ejecutivo extremeño plantea un incremento escandaloso a un lobby taurino con domicilio fiscal en Madrid", agrega la fundación en un comunicado recogido por Efe.

Según sostiene, la justificación de que esta actividad genera ingresos económicos y puestos de trabajo se realiza "sin verificación independiente seria" y responde a "un intento casi desesperado por utilizar el poder de la Junta para evitar movimientos judiciales o ciudadanos que den por finiquitadas estas prácticas".

Así, la fundación señala que el creciente rechazo ciudadano viene avalado por todos los estudios de opinión realizados al respecto. La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025 resalta que solo el 11,7 % de los extremeños acudió a corridas de toros, novilladas u otras convocatorias sectoriales en el periodo investigado.

Derechos de la infancia

A ello se suma el segundo argumento de los naturalistas: "la conculcación de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia".

La ONG recuerda que la Convención Internacional sobre Derechos del Niño incluye varios apartados dedicados a evitar la violencia y su exposición, hecho que motivó al Comité de los Derechos del Niño a solicitar a España "alejar" a los menores de la tauromaquia en 2018 y 2026 por la incompatibilidad que supone sobre el propio tratado.

"Extremadura no puede ser ajena a las advertencias de este organismo multilateral, ya que el mismo incluyó en las observaciones finales de este mismo año una apelación directa a las administraciones autonómicas, solicitando acciones para sensibilizar sobre el impacto negativo de la exposición a la violencia de niñas, niños y adolescentes", recalca.

Decisión de los progenitores

Las convocatorias taurinas de Extremadura también evidencian, en su opinión, el ambiente tóxico en el que son incluidos los menores por decisión de sus progenitores: "animales sufriendo y vomitando sangre, griterío, consumo de bebidas alcohólicas y tabaco".

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"Este cóctel es, como poco, contrario a la necesaria protección que deben disponer estos grupos vulnerables por parte de las administraciones públicas y donde la Junta parece preferir seguir incentivando su exposición", concluye.