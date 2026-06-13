Industria reserva casi 430 millones para impulsar la transformación económica de Extremadura

La Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio contará en 2026 con un presupuesto de casi 430 millones de euros para desplegar medidas dirigidas a acelerar la industrialización de Extremadura y favorecer el crecimiento económico de la comunidad, con el compromiso de hacerlo compatible con la conservación de su entorno natural.

La secretaria general de la consejería, Concepción Montero, ha defendido estas cuentas ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, donde ha detallado los principales objetivos del departamento. Según ha señalado, el reto pasa por "alinear la ciencia con el desarrollo rural, la gestión sostenible y la energía" para alcanzar una "verdadera transformación industrial, territorial y económica".

Concepción Montero / ASAMBLEAEX.ES

Energía, industria y minas

Uno de los bloques centrales del presupuesto corresponde a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que dispondrá de algo más de 69 millones de euros. La partida se orienta principalmente al impulso de las renovables, el ahorro energético, el autoconsumo y el desarrollo del almacenamiento.

La consejería plantea también avanzar hacia "una transición justa" y promocionar el sector energético. En ese apartado, Montero ha situado como "pieza clave" la defensa del mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que el departamento considera compatible con el despliegue de las renovables.

Ciencia e innovación

En ciencia e innovación, las cuentas ascienden a casi 64 millones de euros. Entre las medidas previstas figuran el fortalecimiento de los grupos de investigación, la creación de una unidad productiva independiente para la puesta en marcha y explotación inicial de las instalaciones del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía y la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura.

La intención del departamento es situar la ciencia como "palanca de competitividad y motor de la innovación", en un contexto en el que Extremadura busca atraer proyectos industriales y tecnológicos ligados a la energía, la investigación aplicada y el aprovechamiento de sus recursos.

Agua y desarrollo rural

El presupuesto reserva 91,6 millones de euros para actuaciones vinculadas al ciclo del agua, con obras de abastecimiento y depuración. Entre los proyectos citados figuran mejoras en Lobón, Higuera de Albalat, Navezuelas y Almendralejo, así como intervenciones en estaciones de depuración de aguas en Villar de Rena, Rena, Almendral o Cañamero, entre otras.

En desarrollo rural, la consejería contará con más de 44 millones de euros. Las actuaciones se dirigirán a la formación agraria, el plan de acción Yo repueblo, los programas de desarrollo comarcal mediante ayudas Leader, la puesta en marcha del Vale Rural y las ayudas para facilitar el relevo generacional en el campo.

Gestión forestal y prevención de incendios

La Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal concentrará casi 99 millones de euros, la mayor dotación dentro de la consejería. Montero ha remarcado que todos los avances previstos en las políticas del departamento deben compatibilizarse con el cuidado del entorno, los montes y los bosques de Extremadura.

Las partidas se destinarán a la gestión de residuos, la mejora de la calidad del aire, actuaciones sobre sistemas forestales, conservación de recursos genéticos, restauración de ecosistemas y fortalecimiento de la resiliencia de los bosques extremeños.

En este ámbito, la secretaria general ha citado medidas de protección y prevención de incendios forestales, entre ellas una línea de subvenciones dotada con 3,5 millones de euros para particulares y entidades públicas.

Invertir, trabajar y vivir en Extremadura

La consejería sostiene que estas cuentas buscan que vivir, trabajar e invertir en Extremadura sea "una oportunidad real". Montero ha defendido que la región debe avanzar "sin renunciar a lo que es", haciendo de sus fortalezas el motor de un futuro con más empleo, cohesión territorial y oportunidades.

El presupuesto, según el planteamiento expuesto por el departamento, combina medidas de industrialización, transición energética, ciencia, agua, desarrollo rural y gestión ambiental en una estrategia que pretende conectar el crecimiento económico con la realidad territorial de Extremadura.