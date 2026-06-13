La Junta refuerza el apoyo al caballo en Extremadura con sementales de alto valor genético

La Junta de Extremadura ha dado continuidad a su apoyo al sector equino con la firma de dos convenios destinados a facilitar a los criadores el acceso a sementales de alto valor genético. El objetivo, según ha trasladado el Ejecutivo regional, es seguir avanzando en la mejora de las razas equinas y en la conservación del patrimonio ganadero extremeño.

Los acuerdos se han rubricado en Badajoz, en el marco de la Feria del Toro y el Caballo Ecuextre, uno de los escaparates más relevantes para el mundo del caballo en la región. La firma ha corrido a cargo del secretario general de la Consejería de Agricultura, José María Guerrero, con dos entidades del sector: la Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Aeccpre) y la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo-árabes (Aeccaá).

Una colaboración de largo recorrido

Guerrero ha señalado que estos convenios "no son el inicio de una colaboración", sino la continuidad de un trabajo conjunto que se viene desarrollando desde hace muchos años a través del Centro de Selección y Reproducción Animal de la Junta de Extremadura, el Censyra.

Ese centro es una de las herramientas con las que la administración regional articula sus programas de mejora y conservación genética. En el caso del caballo, su papel resulta clave para poner a disposición de los criadores material reproductivo seleccionado, con el fin de reforzar la calidad de las razas y apoyar a un sector con peso ganadero, deportivo y cultural en Extremadura.

Jesús G. Hinchado

Más de 1.200 dosis distribuidas

El secretario general de Agricultura ha destacado que, gracias a esta colaboración, en los últimos años se han distribuido más de 1.200 dosis seminales. Además, según los datos aportados por la Junta, se conservan más de 40.000 pajuelas procedentes de más de 100 donantes de distintas razas.

Estas cifras, ha defendido Guerrero, reflejan el avance en la mejora genética y en la conservación del patrimonio ganadero. La iniciativa se dirige tanto a criadores de caballos de pura raza española como a los dedicados al caballo anglo-árabe, dos líneas con presencia en explotaciones y actividades ecuestres vinculadas al campo extremeño.

El papel de Ecuextre

La firma de los convenios en Ecuextre sitúa el anuncio dentro de una feria que reúne en Badajoz a profesionales, criadores y aficionados al toro y al caballo. Para la Junta, este tipo de certámenes permite visibilizar el trabajo que se realiza con las asociaciones y reforzar el contacto directo con el sector.

Guerrero ha subrayado que el Ejecutivo autonómico seguirá apoyando el futuro del caballo en Extremadura mediante instrumentos como el Censyra, la Mesa del Sector Equino y la presencia institucional en encuentros especializados como Ecuextre.