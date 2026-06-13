El tiempo
Extremadura, a la cabeza del calor esta madrugada en una jornada con alerta amarilla
La Aemet activa el aviso amarillo en el Norte de Cáceres, Vegas del Guadiana y Villuercas por máximas que podrían alcanzar los 38 grados
Extremadura afronta este sábado una nueva jornada marcada por el calor, con varias zonas en aviso amarillo por altas temperaturas y con algunas localidades de la región situadas ya durante la madrugada entre las más calurosas del país.
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos durante la mañana, aunque por la tarde crecerá nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos que podrían ir acompañados de tormenta.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. En Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 19 y los 39 grados, mientras que en Cáceres se moverán entre los 21 y los 37 grados. El viento soplará de componente este, girando después a sur y oeste, flojo en general, aunque con intervalos moderados.
Norte, Vegas y Villuercas
La Aemet ha activado para este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en el Norte de Cáceres, Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez. La alerta estará vigente entre las 13.00 y las 21.00 horas, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados.
El calor ya se dejó notar de madrugada. De acuerdo con los datos recogidos hasta las 10.00 horas, Alburquerque, en la provincia de Badajoz, figuraba como la estación más calurosa del país, con 32,1 grados registrados a las 00.00 horas. También destacaban varias estaciones extremeñas con valores superiores a los 30 grados en plena noche o a primera hora: Aliseda, con 30,7 grados a las 00.40 horas; Alcuéscar, con 30,6 grados a las 00.10 horas; Navalmoral de la Mata, con 30,6 grados a las 00.20 horas; y Mérida, con 30,6 grados a las 00.30 horas.
A ellas se suman Santa Marta, con 30,5 grados a medianoche; Puebla de Obando, con 30,4 grados a las 00.20 horas; Badajoz Aeropuerto, con 30,3 grados a las 00.00 horas; y Zorita, también con 30,3 grados a medianoche. Estos registros sitúan a Extremadura como una de las comunidades más afectadas por el calor desde las primeras horas del día, antes de que se alcancen las máximas previstas durante la tarde.
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