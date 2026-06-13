No todo es Medicina o Matemáticas: 47 titulaciones de la UEx no exigen nota de corte

Medicina, Matemáticas, Enfermería, Veterinaria, Psicología o Fisioterapia concentran cada año buena parte de la atención cuando salen las notas de la PAU. Son las titulaciones en las que una décima puede decidir una plaza. Pero la Universidad de Extremadura tiene una oferta muy variada con numerosas carreras que, tomando como referencia el último proceso de admisión cerrado, no exigieron nota de corte por encima del aprobado.

En concreto, 47 titulaciones de la UEx figuraron en el curso 2025-2026 con una nota de corte de 5 en el cupo general: bastó con cumplir los requisitos generales de acceso para poder matricularse. El dato sirve ahora como orientación para los estudiantes extremeños que ya conocen sus calificaciones de la PAU y deben ordenar sus preferencias para el curso 2026-2027.

La UEx mantiene abierto el plazo ordinario de preinscripción del 12 al 25 de junio. Después llegará la primera adjudicación de plazas, prevista para el 8 de julio, seguida de nuevas listas durante julio, agosto y septiembre.

Qué es la nota de corte

La nota de corte no es una nota fija que la universidad imponga antes de empezar el proceso. Es la calificación de la última persona que consigue plaza en una titulación concreta. Por eso cambia cada año en función de la demanda, las plazas ofertadas y el orden de preferencias que marcan los estudiantes.

Así, que una carrera aparezca con un 5 no significa que sea más sencilla ni que tenga menos valor académico. Significa que, en el último proceso de admisión, no necesitó una nota superior al aprobado para acceder por el cupo general. Este año puede variar si aumenta la demanda o cambia el número de plazas.

Las diez notas más altas de la UEx

En el extremo contrario siguen situándose las titulaciones sanitarias, científicas y de alta demanda. Según las últimas notas de corte publicadas por la UEx, la nota más elevada fue la de Medicina, en Badajoz, con un 12,861 sobre 14. Le siguieron el doble grado de Matemáticas y Estadística, también en Badajoz, con 11,875, y Veterinaria, en Cáceres, con 11,603.

Después aparecen Enfermería en Badajoz (11,464), Fisioterapia (11,353), Matemáticas (11,278), Psicología (11,278), Enfermería en Mérida (11,111), Enfermería en Cáceres (11,063) y Enfermería en Plasencia (10,880). Son las diez titulaciones con mayor nota de corte en el cupo general del último proceso cerrado.

Sin nota de corte no significa fácil

La otra cara de la lista exige una lectura matizada. Entre las titulaciones que no tuvieron nota de corte por encima del aprobado hay carreras con una alta exigencia académica, especialmente en el bloque de las ingenierías. En muchos casos, el peso de las matemáticas, la física, la tecnología o el trabajo técnico reduce la demanda inicial, pese a tratarse de perfiles con muy buenas perspectivas profesionales.

De hecho, la rama de Ingeniería y Arquitectura figura entre las de mayor inserción laboral en la Encuesta de Inserción Laboral de Titulados Universitarios del INE: la tasa de empleo de sus graduados alcanzaba el 92,4%, por encima de la media de los graduados universitarios.

Por eso, que una titulación no tenga nota de corte elevada no debe interpretarse como una falta de salida. En algunos casos ocurre justo lo contrario: son estudios duros, con menos demanda de entrada, pero con un perfil profesional muy buscado después en empresas, administraciones o sectores técnicos.

Las titulaciones sin nota de corte

En el área de empresa y ciencias sociales aparecen Administración y Dirección de Empresas en Badajoz, Cáceres y Plasencia; Administración y Gestión Pública; Finanzas y Contabilidad; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Turismo y Trabajo Social.

También figuran varios dobles grados, como ADE y Derecho, ADE e Ingeniería Informática de Computadores, ADE y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, ADE y Turismo, Comunicación Audiovisual e Información y Documentación, Educación Primaria y Educación Infantil, Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE y Periodismo e Información y Documentación.

En comunicación y humanidades, la lista incluye Comunicación Audiovisual, Información y Documentación, Periodismo, Filología Clásica, Filología Hispánica, Geografía y Ordenación del Territorio, Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico, Historia y Patrimonio Histórico, y Lenguas y Literaturas Modernas, tanto en la especialidad de Francés como en la de Portugués.

Educación, ingenierías y campo

En educación, las últimas notas de corte muestran plazas disponibles en Educación Infantil y Educación Primaria en el campus de Almendralejo, así como en Educación Primaria bilingüe Español-Inglés en Cáceres.

En ciencias y sector agroalimentario, aparecen titulaciones como Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Enología y Estadística.

El bloque de ingenierías es especialmente amplio. En el último proceso de admisión no necesitaron una nota de corte por encima del aprobado titulaciones como Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias, Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias en Almendralejo y Badajoz, Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica y Automática, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería en Geoinformación y Geomática, Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería, Ingeniería Química Industrial e Ingeniería Telemática en Telecomunicación.

Fechas clave para pedir plaza

La preinscripción se realiza por internet a través de la web de la UEx. Los estudiantes pueden solicitar plaza dentro de la fase ordinaria hasta el 25 de junio. La primera adjudicación se publicará el 8 de julio y después habrá nuevas listas el 16, 21, 24 y 29 de julio, el 1 de agosto, el 10 de septiembre y el 15 de septiembre.

La fase extraordinaria se abrirá del 22 al 27 de julio. La universidad recuerda además que quienes figuren en lista de espera deberán confirmar en cada adjudicación que desean seguir participando en el proceso. Si no lo hacen, se entenderá que renuncian a continuar en las titulaciones en las que estén esperando plaza.

Para muchos estudiantes, la pregunta estos días será si su nota les alcanza para entrar en su primera opción. Para otros, la clave puede estar en mirar más allá de las titulaciones con más presión y descubrir que la UEx mantiene una oferta amplia en la que el aprobado abrió la puerta, el curso pasado, a casi medio centenar de carreras.