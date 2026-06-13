Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Visita de León XIV

Soraya proclama su fe tras conocer al Papa: "Mi devoción por Dios nunca ha sido una moda"

La artista extremeña recuerda su colegio de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y su etapa en una residencia de religiosas en Madrid

Video | Actuación de Soraya Arnelas en los actos del Papa

Video | Actuación de Soraya Arnelas en los actos del Papa

RRSS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Alcázar

Laura Alcázar

Soraya Arnelas ha compartido uno de los mensajes más personales de los últimos tiempos tras participar en los actos de la visita del Papa a España. La cantante ha reivindicado en sus redes sociales el papel que la fe desempeña en su vida y ha asegurado que forma parte de ella desde pequeña.

La artista acompaña su reflexión con una fotografía de hace cerca de 30 años durante unos campamentos de su colegio, Nuestra Señora de los Remedios, en Valencia de Alcántara. "No, mi devoción por Dios nunca ha sido una moda, es mi forma de vivir, lo que siempre he aprendido y vivido desde pequeña", escribe la artista.

Foto de un campamento escolar de la cantante Soraya Arnelas.

Foto de un campamento escolar de la cantante Soraya Arnelas. / RRSS

Residencia de monjas

En su publicación, la cantante rememora su vínculo con la congregación del Sagrado Corazón de Jesús y repasa algunos de los momentos que han marcado su formación personal. Cuenta además su llegada a Madrid con 18 años, cuando su madre la envía a una residencia de religiosas situada en la plaza del Senado, donde dice que vivió años muy felices.

"Aunque no soy una cristiana perfecta, y tampoco de manual, mi fe en Dios va por encima de todo", afirma la artista, que insiste en que el amor por Dios "no puede ser una moda".

Muy unida a su pueblo natal, Valencia de Alcántara, al que regresa siempre que puede y donde están su familia y amigos, Soraya no esconde el cariño que siente por su tierra. Aquí conserva buena parte de sus recuerdos de infancia y juventud, un sentimiento de arraigo que ha reflejado en momentos tan importantes como su boda en Cáceres.

En familia

La artista tuvo la oportunidad de conocer esta semana a León XIV y de interpretar su tema 'Qué bonito' ante más de 12.000 voluntarios que han colaborado en los actos organizados estos días. Una experiencia que, según relata, la conecta con su juventud, los grupos cristianos, el coro de la iglesia, sus compañeros de colegio y numerosos recuerdos de esa etapa.

Soraya destaca también que pudo compartir este momento con su marido y sus dos hijas. Olivia llegó a abrazar al Papa en nombre de muchos niños que habrían querido estar allí, mientras que Manuela le entregó un dibujo realizado por ella misma.

La artista en los ensayos previos a su actuación.

La artista en los ensayos previos a su actuación. / RRSS

La cantante reconoce que vivió la jornada con tanta intensidad que apenas tomó fotos. "Sigo en una nube maravillosa", confiesa. Como anécdota final, cuenta que llevó unas perrunillas para regalar al Pontífice, aunque finalmente no consiguió entregárselas. "Me las comeré a su salud, querido León XIV", ha bromeado.

Noticias relacionadas y más

Con este mensaje, la extremeña vuelve a mostrar su lado más íntimo y personal para reivindicar unas raíces, una fe y unos valores familiares que guian su vida y que ahora procura transmitir a sus hijas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La influencer Zulema Romero, fichaje de María Guardiola, renuncia al acta de diputada en la Asamblea de Extremadura
  2. Guardiola y Nacho Cano lanzan desde Medellín el instituto internacional Extremestiza
  3. Calendario escolar de Extremadura: Ya hay fecha para el inicio del curso 2026/2027
  4. Hasta 600 euros para alumnos de Primaria y ESO en Extremadura con una media de 9
  5. Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
  6. Zulema Romero, influencer y exdiputada en tiempo récord con 25 años: 'No daba el 100% ni en la política ni en mi negocio
  7. Seis pueblos extremeños tendrán comedor escolar por primera vez el próximo curso
  8. Ya están las notas: Selectividad roza el pleno en Extremadura con un 96,7% de aprobados

Soraya proclama su fe tras conocer al Papa: "Mi devoción por Dios nunca ha sido una moda"

Extremadura depende cada vez más del empleo sénior, pero lo precariza

Extremadura depende cada vez más del empleo sénior, pero lo precariza

Guinea-Bissau se empapa en las huertas extremeñas del riego por goteo: "No es lo mismo sacar el agua a cubos"

Guinea-Bissau se empapa en las huertas extremeñas del riego por goteo: "No es lo mismo sacar el agua a cubos"

Regantex lleva el regadío extremeño ante el Rey en el centenario de las confederaciones hidrográficas

Regantex lleva el regadío extremeño ante el Rey en el centenario de las confederaciones hidrográficas

La Guardia Civil alerta: cuidado con los enlaces para ver gratis el Mundial porque pueden vaciar la cuenta a los extremeños

La Guardia Civil alerta: cuidado con los enlaces para ver gratis el Mundial porque pueden vaciar la cuenta a los extremeños

Irene Molina, alumna del IES Cuatro Caminos de Don Benito, logra un 14 en la PAU: "Seguramente me decantaré por una carrera de Humanidades"

La UEx convoca 27 plazas para profesores titulares y una para catedráticos

La UEx convoca 27 plazas para profesores titulares y una para catedráticos

Extremadura blinda la atención especializada a víctimas de violencia machista en todo el territorio

Extremadura blinda la atención especializada a víctimas de violencia machista en todo el territorio
Tracking Pixel Contents