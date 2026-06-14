El 112 amplía la alerta amarilla por tormentas y granizo a toda Extremadura

El Centro 112 de Extremadura ha activado la alerta amarilla para este domingo ante la previsión de tormentas en la comunidad autónoma. El episodio podrá ir acompañado de rachas de viento muy fuertes y no se descarta la presencia de granizo.

Según ha informado el 112 en un comunicado, la alerta permanecerá activa desde las 12.00 horas de este domingo hasta las 00.00 horas del lunes, 15 de junio.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos tormentosos que podrían ser localmente fuertes, especialmente en el norte de la provincia y en zonas próximas a la frontera con Portugal. En el caso de Aemet, el aviso amarillo por tormentas afecta a casi toda Extremadura, salvo el sur de la provincia de Badajoz, y se mantendrá hasta las 23.59 horas de este domingo.

En cuanto al viento, se espera que sea de componente suroeste, con tendencia a variable, y que gane intensidad en las áreas donde se registren tormentas.

Recomendaciones

El Centro de Emergencias recomienda a las alcaldías mantener en alerta a las agrupaciones locales de Protección Civil, así como a la Policía Local. También aconseja a los servicios municipales revisar bajantes, sumideros, cauces, cunetas, acequias y alcantarillado para evitar obstrucciones por hojas, tierra, escombros u otros objetos.

Además, pide prestar especial atención a muros en mal estado, socavones y zonas donde pueda acumularse el agua.

A la ciudadanía se le recomienda extremar la precaución en carretera, estar pendiente de posibles desprendimientos, no cruzar vías inundadas y evitar estacionar en cauces secos o junto a las orillas de los ríos.

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El 112 recuerda también la importancia de llevar siempre el teléfono móvil cargado para poder contactar con emergencias en caso de necesidad.