24 horas trágicas en las carreteras de la región dejan dos muertos y trece heridos

Dos fallecidos y trece heridos en menos de 24 horas. Es el balance que han dejado cuatro accidentes de tráfico registrados en Extremadura entre la tarde del viernes y la tarde del sábado. Los siniestros se han producido en Garrovillas de Alconétar, Mérida, Zurbarán y Torremejía, con dos accidentes mortales en estas dos últimas localidades: en Zurbarán ha perdido la vida un agricultor de 62 años y han resultado heridos cinco jóvenes temporeros; y en la A-66, a la altura de Torremejía, ha fallecido una mujer de 81 años y ha resultado herido grave un varón de 82.

A las 19.45 horas del viernes, un turismo volcó en la EX-302, cerca de Garrovillas. Poco después, a las 21.00 horas, una colisión frontal entre dos vehículos en Mérida causó heridas a seis personas, cuatro de ellas niños. Ya el sábado, a las 6.30 horas, otro impacto frontal en la BA-162, a menos de 300 metros de Zurbarán, dejó un fallecido y cinco heridos. Y por la tarde, a las 17.43 horas, una salida de vía en la A-66, en las proximidades de Torremejía, elevó el balance de la jornada negra en las carreteras extremeñas a dos muertos y trece heridos.

Impacto mortal en Zurbarán

El siniestro más grave tuvo lugar el sábado en la carretera que une Zurbarán con Valdivia, en la provincia de Badajoz. Ocurrió sobre las 6.30 horas, al chocar de frente un turismo Peugeot y una furgoneta en la que viajaban cinco trabajadores temporeros de nacionalidad rumana. El conductor del turismo, un hombre de 62 años, falleció en el lugar del accidente. Se trataba de un agricultor que se dirigía a una explotación para iniciar su jornada. Los cinco heridos, que viajaban en la furgoneta, también se desplazaban hasta fincas de la zona. «Todos eran trabajadores del campo que iban a sus tareas», lamentó la alcaldesa de Zurbarán, Sara Chavero.

Los cinco ocupantes de la furgoneta fueron trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva: tres jóvenes de 26, 28 y 26 años con policontusiones y pronóstico leve; otro joven de 23 años, con politraumatismos y en estado menos grave; y un quinto herido, también politraumatizado, que fue evacuado en estado grave.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del SES, un equipo del PAC de Villanueva de la Serena, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia convencional, una patrulla de la Guardia Civil y bomberos de Don Benito-Villanueva.

El accidente de Zurbarán ocurrió en una franja especialmente sensible para la circulación en este entorno agrícola. Según explicó la alcaldesa, hacia las seis y media de la mañana comienza la entrada de trabajadores al campo y a las distintas centrales hortofrutícolas de la zona, que vive estos días en plena campaña. «Aquí ahora no se para. Estamos en temporada alta», señaló ayer Chavero. «No se descansa ni día de diario ni día festivo».

Máxima actividad

La zona soporta un tráfico constante de vehículos particulares, furgonetas y camiones vinculados a la actividad agraria y a las centrales de fruta. En Zurbarán se encuentra Tany Nature, con centenares de empleados, y a unos cuatro kilómetros, en Valdivia, se ubican otras dos industrias del mismo ámbito. «Hay una cantidad de coches y de camiones diarios que no se puede contabilizar», explicó la alcaldesa. «Las puntas de entrada y salida de la central, las seis y media de la mañana, las dos del mediodía, y luego el turno de tarde, son horrorosas».

Por ello, Sara Chavero pidió que se estudien medidas para reforzar la seguridad en la vía, «más controles en esta época, un radar..., algo hay que hacer». La alcaldesa recordó que la carretera fue ampliada y mejorada por la Diputación de Badajoz con buenos resultados, aunque advirtió de un efecto añadido: «El asfalto está mucho mejor, la anchura es mucho mayor, pero a la vez los vehículos corren más».

El accidente mortal del sábado no fue un hecho aislado en el entorno. Tres semanas antes se produjo otro siniestro de tráfico «en el mismo punto», con dos vecinos de Zurbarán implicados, aunque sin víctimas. Además, esta misma semana se ha registrado otro accidente a pocos kilómetros, en Palazuelo, donde un vecino de 61 años que circulaba en motocicleta falleció en el Hospital Don Benito-Villanueva tras sufrir una grave colisión con un turismo. Aunque fue trasladado en helicóptero medicalizado, nada se pudo hacer.

Fallecida en la A-66

El segundo accidente mortal de ayer tuvo lugar por la tarde. Una mujer de 81 años falleció y un varón de 82 resultó herido grave en una salida de vía registrada en la A-66, a la altura del kilómetro 630, en sentido norte, en las proximidades de Torremejía. El 112 recibió la llamada a las 17.43 horas: alertaba de personas atrapadas y heridas.

El hombre, de 82 años, sufrió politraumatismo y fue trasladado en estado grave al Hospital de Mérida. La mujer, también politraumatizada, falleció como consecuencia del accidente. El 112 indicó que el siniestro se produjo por una salida de vía, aunque no han trascendido más detalles.

Seis heridos en Mérida

Horas antes del accidente mortal de Zurbarán, seis personas resultaron heridas en Mérida en otro choque frontal entre dos vehículos. El siniestro ocurrió sobre las 21.00 horas del viernes, en el Camino del Peral, en el cruce con la avenida José María Álvarez, según informó el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.

Entre los heridos había cuatro menores de 10, 12, 13 y 14 años, todos ellos con contusiones de carácter leve. También resultó herida leve con contusiones una mujer de 38 años, mientras que un hombre de 63 años sufrió policontusiones de carácter menos grave. Todos fueron asistidos y trasladados al Hospital de Mérida.

Para prestar asistencia se movilizaron un equipo médico de atención domiciliaria (EMAD), una ambulancia medicalizada (UME), una ambulancia convencional, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y efectivos de Policía Local.

Vuelco en Garrovillas

El primer accidente de esta cadena de siniestros se produjo a las 19.45 horas del viernes, en la carretera de Garrovillas a Navas del Madroño. Un hombre de 58 años resultó herido tras el vuelco del vehículo en el que viajaba, ocurrido en el kilómetro 14 de la EX-302, cerca de Garrovillas de Alconétar.

El herido sufre politraumatismo, aunque por el momento no se ha facilitado más información sobre el alcance de las lesiones ni sobre su traslado. Hasta el lugar se desplazaron personal sanitario de Navas del Madroño, una ambulancia medicalizada y efectivos de la Guardia Civil.