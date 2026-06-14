Cáceres tiene la vivienda más cara de Extremadura, la única región donde el metro cuadrado no llega a 1.000 euros

Cáceres capital se sitúa como el municipio extremeño de más de 25.000 habitantes con el valor tasado de vivienda libre más alto de la región, con 1.569 euros por metro cuadrado, por delante de Badajoz, que alcanza los 1.527 euros/m². La diferencia con el resto de grandes municipios es notable: Mérida se queda en 1.095 euros, Plasencia en 1.084, Don Benito en 980, Almendralejo en 940 y Villanueva de la Serena en 810 euros por metro cuadrado.

Los datos oficiales de tasación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana revelan, sobre todo, que Extremadura es la comunidad con el valor tasado medio de vivienda libre más bajo de España y la única en la que el metro cuadrado no ha alcanzado la barrera de los 1.000 euros durante el primer trimestre de 2026. La media regional se ha situado en 970,5 euros/m², muy lejos del promedio nacional, que ha alcanzado los 2.315,7 euros/m².

Gráfico de la tasación ministerial por comunidades autónomas. / El Periodico

El dato regional coloca a Extremadura en la última posición del país, por debajo de Castilla-La Mancha (1.172,3 euros/m²), Castilla y León (1.290,6) y Murcia (1.330,2). Sin embargo, el análisis por municipios muestra una realidad más desigual dentro de la propia comunidad. Cáceres capital supera en casi 600 euros por metro cuadrado la media extremeña, mientras que Badajoz también se sitúa más de 550 euros por encima del promedio autonómico.

La diferencia con Villanueva de la Serena, el municipio de más de 25.000 habitantes con menor valor tasado entre los incluidos en la estadística regional, es especialmente llamativa: Cáceres casi duplica su precio por metro cuadrado. Frente a los 810 euros/m² de Villanueva, la capital cacereña alcanza los 1.569 euros/m².

También hay diferencias entre las dos provincias. Badajoz provincia ha registrado un valor medio de 987,5 euros/m², con una subida anual del 5%, mientras que Cáceres provincia se ha situado en 946,8 euros/m², aunque con un crecimiento interanual mayor, del 8,1%.

Extremadura sigue lejos de su récord de 2008

La estadística del Ministerio, que arranca en 1995, muestra que Extremadura todavía no ha llegado al máximo alcanzado durante la etapa de la burbuja inmobiliaria. Su récord histórico se marcó en 2008, con 1.027 euros por metro cuadrado, por lo que el valor actual aún queda 56,5 euros por debajo de aquel máximo.

Aun así, la vivienda también se ha encarecido en la región. El valor tasado medio de la vivienda libre en Extremadura ha subido un 6,3% en tasa anual y un 4% respecto al trimestre anterior. El incremento es inferior al registrado en la mayoría de comunidades, pero confirma que la región no ha quedado al margen de la presión al alza del mercado inmobiliario.

La nueva ya supera los 1.100 euros

Uno de los datos que mejor refleja esa presión aparece al distinguir por antigüedad del inmueble. La vivienda libre de hasta cinco años se ha situado en Extremadura en 1.133 euros por metro cuadrado, con una subida anual del 6,4%. Es decir, la vivienda prácticamente nueva ya se mueve más de 160 euros por encima de la media regional.

En cambio, el valor tasado de la vivienda libre con más de cinco años de antigüedad se ha reducido hasta los 966 euros/m², aunque también ha subido un 6,4% respecto al año anterior. La vivienda protegida, por su parte, ha alcanzado los 776,8 euros/m², con un incremento interanual del 4,9%, casi un 5%.

Madrid cuadruplica el valor extremeño

En el conjunto nacional, el mapa vuelve a mostrar una fuerte brecha territorial. Madrid ha sido la comunidad con el valor tasado más alto de España, con 4.047,5 euros por metro cuadrado, más de cuatro veces el dato extremeño. Le siguen Baleares, con 3.885,6 euros/m², y País Vasco, con 3.036,3 euros/m².

Cataluña también se mantiene entre las zonas más caras, con 2.748,7 euros/m², por delante de Canarias (2.233,7), Ceuta y Melilla (2.161,6) y Cantabria (2.081,7). Todas ellas se sitúan por encima de los 2.000 euros por metro cuadrado, una barrera que queda muy lejos de los valores actuales de Extremadura.

La comparación con la media nacional también resulta significativa. El metro cuadrado en España se ha situado en 2.315,7 euros, 1.345,2 euros más que en Extremadura. Dicho de otro modo, el valor tasado medio nacional es casi dos veces y media el extremeño.

Jota Granado

Subidas generalizadas en España

La estadística también refleja que buena parte del país ha alcanzado máximos históricos en el primer trimestre del año. El valor tasado ha batido récord en comunidades como Madrid, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco, además de Ceuta y Melilla.

En otras regiones, aunque no se han superado los máximos de la burbuja inmobiliaria, las subidas también han sido intensas. Cantabria ha registrado un incremento anual del 17,4%, Aragón del 15,6%, Asturias del 15,4%, Murcia del 13,4%, Castilla y León del 13,1% y Castilla-La Mancha del 13,1%.

Extremadura, con un aumento del 6,3%, ha sido una de las comunidades con menor crecimiento interanual, pero mantiene una singularidad clara dentro del mercado español: es la única autonomía donde el valor tasado medio de la vivienda libre sigue por debajo de los 1.000 euros por metro cuadrado.