Disciplina social y control femenino durante el franquismo

El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941 en el contexto de la dictadura franquista, fue una institución orientada oficialmente a la asistencia y reeducación de mujeres jóvenes consideradas en situación de riesgo moral. Sin embargo, su funcionamiento lo convirtió en un mecanismo de regulación social y control ideológico de la conducta femenina. Este artículo analiza su aplicación en Extremadura, prestando atención a su despliegue en las provincias de Badajoz y Cáceres, sus formas de intervención y el impacto que tuvo sobre las mujeres internadas, a partir de documentación administrativa y testimonios.

Patronato. / EL PERIÓDICO

Contexto social y aplicación en Extremadura tras la Guerra Civil. El régimen franquista consolidó un modelo social basado en la autoridad, la moral católica y la jerarquía de género, pero no pensemos que esto se daba solo en España, es el estadio de la civilización en general, todavía muchos pueblos no han conseguido evolucionar ni un poco. Es decir, no es cosa de Franco, que parece tener siempre la culpa de todo, de esto por lo menos no, porque es una tendencia general en los países occidentales, que se rigen por el mismo sistema psicosociológico. En este marco, la mujer quedó vinculada principalmente al ámbito doméstico y a la función reproductiva, estaba en ese ámbito y en él permaneció.

Predominio rural

En Extremadura, este modelo se aplicó en un contexto caracterizado por el predominio rural, la debilidad de infraestructuras sociales y la fuerte influencia de la Iglesia. En este entorno, el Patronato extendió su acción mediante redes locales de vigilancia en las que participaban autoridades municipales, fuerzas de orden público y comunidades religiosas. Las provincias de Badajoz y Cáceres fueron escenarios donde la intervención del Patronato se dirigió a mujeres jóvenes clasificadas como «en riesgo moral», una categoría amplia que incluía situaciones de pobreza, abandono familiar, relaciones fuera del matrimonio o simples denuncias vecinales.

Funcionamiento y mecanismos de control. El Patronato operaba a través de delegaciones provinciales que gestionaban los expedientes y coordinaban los centros de internamiento. En Extremadura, estos centros estaban en gran medida bajo administración de congregaciones religiosas, que asumían tareas de vigilancia y disciplina cotidiana.

El acceso a estas instituciones no requería un procedimiento judicial formal, sino que podía activarse mediante informes administrativos o denuncias familiares. Una vez ingresadas, las mujeres eran sometidas a un régimen estricto basado en formación religiosa obligatoria, trabajo manual y doméstico y control constante de la conducta, para eso estaban allí internadas. El objetivo era la reeducación hacia un modelo de feminidad definido por la obediencia, la modestia y la subordinación, el modelo que tenían hasta Estados Unidos. No tenemos más que ver una sola película ambientada en los años 40-50 para darnos cuenta.

La aplicación del Patronato en Extremadura estuvo estrechamente vinculada a las estructuras sociales locales. La cooperación entre administración civil, autoridades municipales y parroquias permitió extender el control sobre la vida cotidiana de las mujeres.

En muchos casos, la vigilancia no se limitaba a instituciones cerradas, sino que se ejercía también desde el entorno familiar y comunitario. Esto reforzaba un sistema en el que la regulación moral se integraba en la vida diaria, especialmente en zonas rurales donde el control social era más directo.

Los expedientes administrativos conservados muestran una lógica burocrática basada en la clasificación moral de las mujeres. Categorías como “conducta irregular” o “peligro social” justificaban su ingreso en los centros, reflejando un enfoque centrado más en la moralidad que en criterios legales. Frente a esta visión institucional, los testimonios personales permiten reconstruir una realidad distinta, marcada por el aislamiento, la disciplina estricta y la pérdida de autonomía.

El Patronato contribuyó a consolidar un modelo de feminidad restrictivo en Extremadura, reforzando la dependencia de las mujeres respecto a la familia y a las instituciones religiosas. Su legado puede observarse en tres dimensiones: Social: interiorización de normas de comportamiento femenino rígidas. Institucional: colaboración entre Estado e Iglesia en el control moral. Memoria histórica: recuperación progresiva de testimonios y experiencias.

En la actualidad, el estudio de estas dinámicas permite comprender cómo se construyeron los mecanismos de control social sobre las mujeres en una etapa que coincide con el franquismo y su impacto en la sociedad extremeña. Pero dicho quedó que, aunque esta situación se produzca en contexto franquista, la mentalidad de la época en la primera mitad del siglo XX en todos los países occidentales, era la misma, cada cual con sus particularismos locales. Para hacer historia, que es misión del historiador, hay que estudiar las mentalidades, a nivel particular y general, hacer historia no es opinar sobre un tema determinado, es contrastar datos y exponerlos.

El Patronato de Protección a la Mujer en Extremadura debe interpretarse como un instrumento de disciplinamiento social, hay que tener en cuenta que se salía de la Guerra Civil y no se quería en modo alguno volver a repetir una experiencia similar. Así que estos procedimientos quedaron integrados en el sistema político de la autocracia del general Francisco Franco, Jefe del Estado. Su actuación, lejos de limitarse a la asistencia, formó parte de una estructura de control que pretendía educar y reguló la conducta femenina a través de la moral, la vigilancia y la reeducación o simplemente la educación.

El análisis de su funcionamiento en Badajoz y Cáceres permite situar la experiencia extremeña dentro de un marco más amplio de control social durante la autocracia franquista, contribuyendo a una comprensión crítica del pasado reciente e incluso del actual.

La autora es doctora en Historia. Correspondiente por Extremadura en la Academia Andaluza de la Historia. Cronista oficial de Cabeza la Vaca