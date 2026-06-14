Educación estrena una herramienta digital para las oposiciones de maestros en Extremadura

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha desarrollado una nueva herramienta informática para la gestión integral de los procesos selectivos. La aplicación estará incluida en el ecosistema de PROFEX y se orienta especialmente al trabajo de los órganos de selección, conocidos como tribunales.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha explicado que el objetivo es facilitar el funcionamiento de estos órganos en las próximas oposiciones de maestros. "Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional hemos desarrollado una herramienta digital para facilitar el sistema de los tribunales en las próximas oposiciones de maestros que tendremos en los próximos días", ha señalado.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, durante una comparencencia en la comisión de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

La aplicación permitirá ordenar las distintas fases del procedimiento y mejorar el seguimiento interno por parte de las presidencias y secretarías de los tribunales. Para ello, contará con un sistema de perfiles y permisos, de forma que cada usuario pueda acceder a las funciones y documentos vinculados a su responsabilidad dentro del proceso.

Expedientes digitalizados y firma electrónica

Uno de los principales cambios será la disponibilidad de un expediente completamente digitalizado. La Consejería plantea esta novedad como una vía para reducir la carga administrativa que asumen los tribunales durante las convocatorias, especialmente en procesos con un elevado volumen de documentación.

La herramienta incorpora además un módulo de firma electrónica, que permitirá agilizar trámites, reforzar la seguridad de acceso y reducir el uso de documentación en papel. Educación vincula esta mejora a una gestión más eficiente de actas, documentos y actuaciones administrativas relacionadas con cada prueba.

Valencia ha destacado que la nueva aplicación facilitará la labor de quienes dirigen y organizan el procedimiento. "Se trata de una nueva aplicación dentro del ecosistema de PROFEX que facilitará la tarea de nuestros presidentes y de nuestros secretarios de la oposición", ha afirmado.

Criterios comunes para evaluar

La aplicación también incluirá funcionalidades para la fase de evaluación. En el ámbito de la selección de personal, permitirá a las comisiones de selección definir de manera precisa las rúbricas y criterios de evaluación aplicables a cada prueba.

Según la Consejería, esta posibilidad favorecerá la corrección y calificación en tiempo real, además de reforzar la objetividad, la trazabilidad y la homogeneidad del proceso selectivo. La intención es que los criterios aplicados por los tribunales queden mejor registrados y sean más claros durante el desarrollo de las oposiciones.

Publicidad, igualdad, mérito y capacidad

La implantación de esta herramienta se enmarca en los principios que rigen el acceso al empleo público. La consejera ha subrayado que la aplicación favorecerá "los principios rectores de acceso al empleo público de publicidad, igualdad, mérito y capacidad de todos nuestros opositores".

Educación sostiene que la digitalización del procedimiento permitirá avanzar en transparencia y publicidad de determinadas actuaciones vinculadas a las personas aspirantes. La disponibilidad de la información en formato digital abre, según la Administración educativa, nuevas posibilidades de gestión y difusión que hasta ahora no habían podido abordarse con las garantías y medios adecuados.

Apoyo al trabajo de los tribunales

La Consejería insiste en que la herramienta no solo tendrá impacto en la organización del proceso, sino también en las condiciones de trabajo de quienes integran los tribunales. "La herramienta mejorará las condiciones de todos nuestros tribunales", ha señalado Sandra Valencia.

Con esta aplicación, Educación busca concentrar en un mismo entorno digital tareas que hasta ahora podían depender de soportes distintos. La clave estará en su implantación efectiva en las próximas oposiciones de maestros y en la adaptación de presidentes, secretarios y vocales a un sistema que aspira a hacer más ágil, homogénea y trazable la gestión de los procesos selectivos en Extremadura.