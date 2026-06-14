El empleo extranjero crece en Extremadura el doble que en España ante la falta de mano de obra

Extremadura ha acelerado la incorporación de trabajadores extranjeros a su mercado laboral en un momento de mínimos históricos de paro y de creciente dificultad de las empresas para cubrir determinados puestos. La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral se ha situado en mayo en 23.132 personas, un 20,41% más que en el mismo mes del año anterior, una subida que duplica con creces la registrada en el conjunto del país, donde el incremento interanual ha sido del 9,4%.

El dato llega en plena mejora del mercado laboral extremeño. La comunidad ha cerrado mayo con 61.540 personas desempleadas, la cifra más baja de su historia, tras una caída interanual del 10,34%, la mayor del país, según los datos difundidos por el Sexpe. La afiliación media a la Seguridad Social también ha alcanzado las 424.302 personas, cerca de 5.000 más que en abril y 7.400 más que hace un año.

Afiliados extranjeros por comunidad autónoma. / El Periódico

Más extranjeros

El aumento de los cotizantes extranjeros se produce, además, en un contexto en el que los empresarios vienen alertando de la falta de mano de obra en sectores como agricultura, construcción, hostelería, transporte, limpieza, mantenimiento o dependencia. La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha cifrado en más de 7.000 los puestos sin cubrir en la región.

Ese contraste dibuja una paradoja cada vez más visible: Extremadura tiene menos paro que nunca, pero sigue teniendo empresas que no encuentran trabajadores para determinados empleos. En ese escenario, la afiliación extranjera gana peso, aunque todavía representa una parte reducida del mercado laboral autonómico: los 23.132 cotizantes foráneos equivalen aproximadamente al 5,5% del total de afiliados medios de la región, lejos del 15% que suponen en el conjunto de España.

Cáceres crece más, Badajoz concentra más afiliados

Por provincias, el incremento interanual ha sido más intenso en Cáceres, donde la afiliación extranjera ha subido un 21,38%. En Badajoz, el crecimiento se ha situado en el 19,77%. Sin embargo, la provincia pacense sigue concentrando el mayor volumen de trabajadores extranjeros, con 13.788 afiliados, el 60% del total regional, frente a los 9.344 de Cáceres, que representan el 40%.

Por sexos, el 57% de los afiliados extranjeros en Extremadura son hombres y el 43% mujeres. Atendiendo al origen, 7.899 proceden de países de la Unión Europea, principalmente de Rumanía, con 3.928, y de Portugal, con 2.759.

Régimen general

El grueso de los trabajadores extranjeros afiliados en Extremadura se concentra en el régimen general, que incluye el sistema general, el sistema especial agrario y el sistema especial del hogar. En conjunto, agrupa al 85% de los afiliados extranjeros de la comunidad. El 15% restante corresponde al régimen de autónomos.

Afiliados extranjeros a la Seguridad Social por régimen en Extremadura. / El Periódico

La fotografía regional encaja con una tendencia nacional: los trabajadores extranjeros están sosteniendo una parte creciente de la creación de empleo. En España, la afiliación media de extranjeros ha alcanzado en mayo un nuevo máximo histórico, con 3.359.548 ocupados, tras sumar 111.301 cotizantes en un mes. Este colectivo representa ya el 15% del total de cotizantes y ha concentrado casi la mitad de los nuevos empleos creados en mayo.

Sectores que tiran del empleo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que los trabajadores extranjeros tienen una presencia especialmente relevante en algunos sectores. En España representan el 30,4% de los afiliados en hostelería, el 28,8% en agricultura, el 25,1% en construcción, el 17,9% en transporte y el 18,1% en actividades administrativas.

Son precisamente algunos de esos sectores los que más dificultades están trasladando en Extremadura para encontrar personal. En el campo, la construcción, la hostelería y el transporte, las organizaciones empresariales vienen insistiendo en que la falta de trabajadores limita la actividad y complica campañas, obras, servicios y turnos.

Una aportación aún pequeña, pero creciente

Extremadura sigue estando lejos del peso que la afiliación extranjera tiene en el conjunto nacional, pero el ritmo de crecimiento de mayo confirma que su presencia está ganando terreno. La región parte de una base más baja, aunque el aumento del 20,41% evidencia que el empleo extranjero está empezando a jugar un papel más visible en un mercado laboral con menos paro, más afiliación y más necesidades de personal.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que los extranjeros son "gran parte del motor del crecimiento" del país y ha señalado que su presencia, aunque esencial en sectores como la hostelería, la construcción o el agrario, crece ya en todos los ámbitos. En Extremadura, ese papel se observa todavía con menor peso que en España, pero con una evolución más intensa.