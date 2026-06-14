El Infoex alerta de una semana crítica por el calor tras 22 incendios en Extremadura

El fuego ha entrado ya en su temporada más delicada en Extremadura. El Plan INFOEX ha intervenido durante esta semana de época de peligro alto en 33 incidentes registrados en la región, de los que 22 han sido incendios forestales. La superficie afectada se sitúa, de forma provisional, en unas 277,9 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales en algunos de los fuegos declarados en las últimas horas.

Más allá del balance semanal, la preocupación se desplaza ahora a los próximos días. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta ha advertido de que la semana que entra estará marcada por una progresiva intensificación del calor, con máximas por encima de los 35 grados en Cáceres y registros que podrán alcanzar o superar puntualmente los 37 grados en Badajoz. Ese escenario, unido a la pérdida de humedad en los combustibles finos, elevará el riesgo potencial de incendios forestales en buena parte de la comunidad.

Fotogalería | Imágenes del incendio forestal en Plasencia de este jueves /

Cáceres concentra más fuegos

De los 22 incendios forestales registrados durante la semana, siete se han producido en la provincia de Badajoz y quince en la provincia de Cáceres. En ese balance se incluyen cinco incendios de nivel 1, entre ellos el de Hinojal, con una superficie aproximada de 89 hectáreas, y los dos declarados en Plasencia los días 11 y 13 de junio, que han afectado en conjunto a unas 116 hectáreas.

La sucesión de fuegos ha tenido continuidad este domingo con el incendio declarado en Pozuelo de Zarzón, en la provincia de Cáceres, donde han trabajado seis medios aéreos junto a efectivos terrestres. En el operativo se han desplegado recursos del Plan INFOEX, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres, en un nuevo ejemplo de la presión que empieza a soportar el dispositivo en pleno arranque de la campaña.

El INFOEX también ha intervenido fuera de la comunidad autónoma, en el incendio registrado en Villanueva de los Castillejos, en la provincia de Huelva. Hasta allí se han desplazado recursos propios del operativo extremeño, entre ellos maquinaria pesada, góndolas, capataces, un agente del Medio Natural y un técnico.

Más calor y menos humedad

La predicción para la próxima semana apunta a un predominio de la estabilidad atmosférica y a la entrada de una masa de aire cálido que favorecerá un ascenso generalizado de las temperaturas, especialmente a partir de mediados de semana. Aunque no se descarta la aparición de tormentas aisladas de evolución durante las tardes, sobre todo al inicio y al final del periodo, el ambiente seguirá siendo mayoritariamente seco y caluroso.

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En la provincia de Cáceres, la semana comenzará con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas de entre 18 y 21 grados, mientras que las máximas superarán los 35 grados entre el miércoles y el jueves. En Badajoz, el calor será más acusado, con valores que podrán alcanzar o superar de forma puntual los 37 grados durante las jornadas centrales de la semana, acompañados de vientos flojos y variables.

Ese aumento de las temperaturas tendrá un efecto directo sobre el monte. Según el INFOEX, la pérdida de humedad en los combustibles finos será significativa, especialmente durante las horas diurnas y en las jornadas de mayor insolación. Las tormentas aisladas podrían aportar humedad de forma local y transitoria, pero no cambiarán el escenario general: una semana seca, calurosa y con riesgo creciente hasta el fin de semana, cuando las temperaturas tenderán a moderarse ligeramente, aunque seguirán en valores elevados para la época.

Precaución en el campo

La Junta mantiene la recomendación de extremar las precauciones en los trabajos agrícolas y en cualquier actividad próxima a zonas forestales que pueda provocar una ignición. La advertencia afecta de forma especial al uso de maquinaria, a las labores en suelo rústico y a las actividades que puedan generar chispas o calor en un contexto de vegetación cada vez más seca.

La época de peligro alto de incendios forestales se mantiene activa en Extremadura desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre. Durante este periodo está prohibido encender fuego en espacios abiertos y se regulan actividades de riesgo, como el uso de maquinaria en terrenos forestales o suelo rústico dentro de la zona de influencia forestal. Además, el uso de material pirotécnico queda restringido en los días de riesgo muy alto o extremo.

El mensaje del operativo es claro: con el calor al alza, el margen de error se reduce. Tras una semana con 22 incendios forestales y casi 278 hectáreas afectadas, el INFOEX encara los próximos días con el dispositivo en tensión y con una llamada expresa a la prudencia de agricultores, ayuntamientos y ciudadanía.