María Guardiola se entrega a la música de Alejandro Sanz en su concierto de Gijón

María Guardiola cambió este viernes la actividad institucional por la música de Alejandro Sanz. La presidenta de la Junta de Extremadura acudió al concierto que el artista ofreció en Gijón, en el Parque Hermanos Castro, dentro de su nueva gira, y no pasó desapercibida entre el público.

La cita fue el segundo concierto del nuevo tour de Sanz, que volvió a reunir a miles de seguidores en una noche marcada por los grandes clásicos de su carrera. Entre ellos, una fan incondicional: la jefa del Ejecutivo extremeño, que disfrutó del espectáculo, ya en fin de semana, después de haber asistido el jueves en Valladolid a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León.

La presencia de Guardiola fue destacada por La Nueva España, diario del grupo Prensa Ibérica, en su crónica de la actuación, subrayando que el tramo final del concierto dejó "afónica hasta a la presidenta de Extremadura, María Guardiola".

Sanz y su banda arrancaron la noche con un "Puxa Asturies" y con 'Desde cuándo', canción de 2009 que sirvió para calentar el ambiente antes de un recorrido por algunos de los momentos más brillantes de su repertorio. Sobre el escenario sonaron temas como 'Amiga mía', 'Mi soledad y yo', 'Deja que te bese, 'Cuando nadie me ve' y 'No es lo mismo'.

Para el cierre, el artista reservó una traca final con 'Y si fuera ella', 'Lo ves' y 'Corazón partío', uno de los himnos que hicieron cantar al público a pleno pulmón.

El artista en el escenario, en Gijón, este viernes. / Juan Plaza

Jarandilla de la Vera

La conexión de Alejandro Sanz con Extremadura es ya conocida. El cantante mantiene una estrecha relación con Jarandilla de la Vera, donde tiene una espectacular casa de campo y donde suele acudir a desconectar y pasar algunas temporadas. Tanto que el pasado verano llegó a instalar una carpa para ensayar con sus músicos los conciertos de la gira.

Esa vinculación con la región propició un saludo virtual entre el artista y María Guardiola. Durante una visita del alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, a la finca del cantante, el regidor aprovechó para realizar una videollamada con la presidenta extremeña, que le trasladó su deseo de conocer personalmente a Alejandro Sanz. "Es solo un gesto de gratitud hacia ella", explicó entonces Encabo.

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Este viernes, en Gijón, Guardiola pudo disfrutar en directo de uno de los artistas que más admira. Y, según han contado nuestros compañeros de La Nueva España, lo hizo como una seguidora más: cantando hasta quedarse sin voz.