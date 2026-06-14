Los mejores conciertos del verano en Extremadura: de Pablo Alborán a La Oreja de Van Gogh /

El verano extremeño ya tiene banda sonora. Mérida, Badajoz y Cáceres concentrarán buena parte de los conciertos más esperados de los próximos meses, con nombres que van de Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh o Antonio Orozco hasta Vanesa Martín, Rosario Flores o Alan Parsons Live Project. La agenda combina grandes giras nacionales, festivales consolidados y nuevas propuestas que aprovechan algunos de los escenarios más reconocibles de la región, desde el Teatro Romano de Mérida hasta la Alcazaba de Badajoz o la plaza Mayor de Cáceres.

El Stone & Music Festival ya ha levantado el telón en Mérida con el Teatro Romano como escenario. El certamen, que celebra su undécima edición, vuelve a unir patrimonio, cultura y ocio en el Teatro Romano, con una programación que se desarrolla durante el mes de junio y que aún guarda algunas de sus noches más potentes.

Junio en el Teatro Romano

Con el festival ya en marcha, el tramo central del Stone llegará los días 18 y 19 de junio con dos conciertos de Siloé. La programación continuará el 20 de junio con Antoñito Molina, una de las voces más reconocibles del pop andaluz actual, y apenas 24 horas después, el 21 de junio, será el turno de Pablo Alborán, uno de los reclamos con más tirón para el público de dentro y fuera de Extremadura.

La recta final del festival mantendrá el pulso con varias propuestas muy distintas. El 26 de junio actuará Luka Sulic, el 27 de junio lo hará Ana Torroja y el cierre llegará el 28 de junio con Alan Parsons Live Project, la cita internacional más potente del cartel emeritense.

La Oreja de Van Gogh, flamenco y fado

Ese mismo mes, Badajoz recibirá otra de las grandes giras del año. La Oreja de Van Gogh actuará el sábado 20 de junio en el Auditorio del Recinto Ferial de Badajoz, a las 21.00 horas, dentro de su gira 'Tantas cosas que contar'. El regreso de Amaia Montero al frente de la banda ha convertido esta gira en una de las más esperadas del calendario nacional.

Tras el Stone, la música continuará en Badajoz con Badasom, que regresará en 2026 con su decimoséptima edición. El festival mantendrá su esencia de combinación entre flamenco y fado, dos tradiciones distintas pero unidas por una raíz emocional. La programación arrancará el 30 de junio en la Terraza de Verano del López de Ayala con Teresinha Landeiro, una de las voces destacadas del nuevo fado. El 1 de julio será el turno de Alba Carmona y Jesús Guerrero, con la propuesta 'Ofrenda'. El 2 de julio, ya en el Auditorio, la Orquesta de Extremadura actuará junto al pianista Chico Pérez, bajo la dirección de Miguel Morán, con 'Chico Pérez Sinfónico'. El festival completará su programación con Los Vivancos, el 3 de julio, y con Carminho, que cerrará la cita el 4 de julio con 'Eu vou morrer de amor ou resistir'.

La Alcazaba, tres noches grandes

Uno de los platos fuertes de julio será el Alcazaba Festival, que volverá a convertir la fortaleza pacense en escenario de grandes conciertos. El festival, nacido en 2017, ha crecido hasta consolidarse como una de las citas musicales de referencia del verano en el suroeste peninsular. Su fórmula vuelve a ser clara: artistas de tirón nacional y un escenario monumental que ya ha recibido en ediciones anteriores a nombres como Robe, Ricky Martin, Manuel Carrasco o Vetusta Morla.

La edición de 2026 se abrirá el 16 de julio con Loquillo, que llegará a Badajoz con la gira 'Corazones legendarios'. Será una noche pensada para varias generaciones de público, con el rock clásico como eje de la programación.

El 17 de julio actuará Antonio Orozco, que ya ha colgado el cartel de 'sold out'. Su concierto se ha convertido en uno de los más esperados del festival y confirma la conexión del artista con el público extremeño. El cierre llegará el 18 de julio con Morad, uno de los nombres más fuertes de la música urbana en España, que llevará a la Alcazaba su sonido de calle, drill y hip hop.

Sanguijuelas vuelve a casa

Badajoz tendrá además otra fecha marcada en rojo el 25 de julio. Sanguijuelas del Guadiana, la banda extremeña que ha dado el salto más claro dentro y fuera de la región, celebrará en la Alcazaba de Badajoz su concierto más ambicioso hasta la fecha.

La cita forma parte de su gira 'Verbena en Vena' y se presenta como "La Traca Final", una noche concebida como una gran verbena popular con amigos, familias y seguidores en un espacio simbólico para Badajoz.

Cáceres mira a septiembre

La agenda se prolongará después del verano más estricto con una nueva propuesta en Cáceres. El Festival Monumental Cáceres celebrará en septiembre su primera edición para conmemorar el 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La cita reunirá a artistas de primer nivel en varias fechas. El 4 de septiembre actuará Raphael; el 17 de septiembre, La Flamenca; el 18 de septiembre, Pablo López; el 19 de septiembre, Vanesa Martín; y el 26 de septiembre, Rosario Flores. La mayoría de los conciertos se celebrarán en la plaza de toros Era de los Mártires, con un aforo estimado de unas 3.500 personas por concierto y entradas de entre 35 y 45 euros aproximadamente.

El broche lo pondrá Rosario Flores con un concierto gratuito en la plaza Mayor, una cita llamada a convertirse en uno de los momentos más populares de la programación conmemorativa. Con esta agenda, Extremadura encara un verano musical especialmente intenso, con propuestas para públicos muy distintos y con una idea común: convertir sus grandes espacios patrimoniales en escenarios de conciertos de primer nivel.