Cómo organizar el verano con los hijos sin colegio en Extremadura: el plan que propone un experto familiar

El cierre del curso escolar obliga cada año a muchas familias a reajustar su rutina y reorganizar horarios, cuidados y actividades. En Extremadura, como en el resto del país, el cierre de las aulas obliga a buscar fórmulas para atender a los hijos durante las semanas de verano, con opciones que van desde campamentos, ayuda de los abuelos o juegos en casa hasta salidas familiares o tiempo de estudio.

Ante ese escenario, Julio García Gómez, experto en relación familiar de la Fundación Casaverde propone diseñar el plan 'hijos sin cole', una especie de acuerdo familiar para ordenar la convivencia durante el periodo sin clases. El objetivo, según plantea, no es convertir las vacaciones en una continuación del curso escolar, sino evitar que los días queden marcados por la improvisación, el exceso de pantallas o la falta de rutinas. La idea es combinar descanso, juego, lectura, conversación familiar y pequeñas responsabilidades adaptadas a la edad de cada menor.

Creación de una figura simbólica de "niñero"

Entre las pautas más llamativas figura la creación de una figura simbólica de "niñero" o "niñera" entre los propios hijos. García Gómez propone que, por días o por semanas, uno de los hermanos asuma un pequeño papel de coordinación: pactar juegos, recordar tiempos de lectura o ayudar a ordenar algunas actividades.

El experto subraya que esta figura no sustituye la responsabilidad de los padres. Su sentido es educativo: fomentar la autonomía, la colaboración entre hermanos y la participación de todos en la vida doméstica durante unas semanas en las que la convivencia familiar se intensifica.

El plan también contempla que cada miembro de la familia conozca su papel. Los padres pueden encargarse de diseñar las salidas del fin de semana o las vacaciones, mientras que los hijos pueden asumir pequeñas tareas concretas, siempre proporcionadas a su edad.

La estrategia

Una de las principales recomendaciones de García Gómez es establecer límites claros al uso de ordenadores, móviles y redes sociales. El experto plantea que las pantallas tengan un tiempo máximo y que, cuando se utilicen, puedan orientarse también a contenidos culturales, viajes, museos, aficiones o recursos educativos.

El plan familiar incluye además un tiempo diario para la lectura. García Gómez propone reservar al menos una hora al día a libros adecuados para cada edad, desde aventuras y ficción hasta biografías, historia o literatura. También aconseja dedicar una parte de la jornada al repaso de contenidos del próximo curso, pero siempre de forma lúdica y sin presión.

Ese repaso, según la propuesta, debe plantearse como una actividad más dentro del día, no como una obligación que genere rechazo. Se trataría de mantener ciertos hábitos de atención y aprendizaje sin romper el sentido principal de las vacaciones.

Un momento diario para hablar en familia

Otra de las pautas propuestas es fijar un tiempo diario para la conversación. García Gómez plantea un pequeño encuentro familiar al final de la jornada para comentar qué ha hecho cada uno, cómo se ha desarrollado el día y qué actividades pueden prepararse para el siguiente.

Con ello, el experto busca reforzar la comunicación verbal y gestual, reducir la dependencia del móvil y favorecer una relación más directa entre padres e hijos. El verano, sostiene, puede convertirse en una oportunidad para recuperar espacios de diálogo que durante el curso quedan a menudo condicionados por horarios, deberes y obligaciones laborales.

Un plan hasta septiembre

El Plan Hijos en Casa debería recoger, según la propuesta, los objetivos de la familia, las fechas de aplicación, las actividades previstas, los responsables de cada tarea y las obligaciones de cada miembro. García Gómez sitúa su puesta en marcha a finales de junio y su finalización a comienzos de septiembre, coincidiendo con el periodo habitual de vacaciones escolares.

El modelo incluye incluso una política de pequeños reconocimientos. El experto plantea premiar las buenas acciones con gestos sencillos, como un obsequio simbólico o una foto con un diploma de "la mejor niña o niño del día". La finalidad no sería establecer una competición entre hermanos, sino reforzar conductas positivas y hacer visible la colaboración.