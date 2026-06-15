750 mayores podrán apuntarse a 15 viajes por los rincones más singulares de Extremadura

Extremadura volverá a poner en marcha este otoño "Extremadura Verde en la Mirada", un programa de viajes que ofrecerá unas 750 plazas a mayores de 60 años residentes en la comunidad para recorrer algunos de sus paisajes más reconocibles y espacios naturales, culturales y patrimoniales más singulares.

La iniciativa, impulsada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), nació en 1998 como una experiencia pionera en España al unir turismo rural, educación ambiental y envejecimiento activo. Tras más de una década sin celebrarse, se recuperó en 2022 y este año crecerá hasta las 750 plazas gracias al aumento de financiación, que permitirá ampliar el número de viajes y destinos.

Las inscripciones se abrirán el próximo 18 de junio a través de los canales habilitados por Adenex. La información estará disponible también en los Centros de Mayores del Sepad y en las páginas web de Adenex y del propio servicio autonómico. Por otro lado, la programación incluye propuestas de uno, dos y tres días. Los recorridos se han diseñado para combinar naturaleza, patrimonio, tradiciones, gastronomía y convivencia, de manera que las salidas no se limiten al desplazamiento, sino que incorporen visitas guiadas, actividades interpretativas, experiencias culturales y encuentros con agentes locales.

De La Siberia al Valle del Alagón

Entre los destinos seleccionados figuran algunos de los paisajes que mejor explican la diversidad de Extremadura. En La Siberia, el Monumento Natural Cerro Masatrigo se levanta junto al embalse de La Serena con una silueta casi cónica que lo ha convertido en uno de los hitos paisajísticos más reconocibles de la provincia de Badajoz. La ruta vinculada a Cabeza del Buey permitirá acercarse también a un entorno marcado por la dehesa, la sierra y el patrimonio histórico, con referencias como el castillo de Almorchón, situado sobre un promontorio desde el que se domina la zona.

La programación incluye además el Centro de Recuperación de Fauna Los Hornos, en Sierra de Fuentes, un espacio de referencia para la atención y recuperación de animales silvestres, así como el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, reconocido por la Unesco y marcado por su valor geológico, paleontológico y natural. En Torre de Don Miguel, la Ruta de los Molinos permitirá conocer antiguas almazaras restauradas junto al arroyo de San Juan, en un recorrido ligado al paisaje, al agua y a la cultura tradicional del aceite.

El itinerario también mira hacia el patrimonio arqueológico y urbano. Cancho Roano, en Zalamea de la Serena, conserva uno de los conjuntos tartésicos más importantes de la península, mientras que Tierra de Barros aportará la lectura más vinculada al viñedo, la gastronomía y la cultura del vino. Badajoz, por su parte, suma el atractivo de una ciudad fronteriza con una historia marcada por la Alcazaba, el Guadiana y su casco antiguo.

El norte cacereño tendrá un peso destacado en el programa. El Valle del Alagón, con Coria como referencia histórica, enlaza con una Extremadura de riberas, murallas y paisajes abiertos; el Valle del Jerte mantiene su identidad asociada al cerezo y a sus gargantas; y el Valle del Ambroz ofrece un paisaje de transición entre dehesas, castañares, montaña y pueblos como Hervás o Baños de Montemayor. A ellos se suman Las Hurdes, con su arquitectura popular, sus alquerías, gargantas y miradores, y las sierras salmantinas de Béjar y Francia, un territorio próximo a Extremadura que comparte con el norte cacereño paisaje de montaña, pueblos históricos y tradición senderista.

Naturaleza, convivencia y bienestar

La propuesta dibuja así un mapa amplio de la región y de su entorno más próximo, desde los valles del norte cacereño hasta espacios del sur vinculados a la arqueología, la dehesa, la cultura del vino o la biodiversidad. Desde Adenex defienden que "Extremadura Verde en la Mirada" va más allá de un programa de excursiones. La entidad lo presenta como una iniciativa para despertar el interés por el entorno, aprender en grupo y generar nuevas oportunidades de ocio activo para las personas mayores.

Para muchos participantes, estas rutas suponen una oportunidad de volver a moverse por Extremadura con acompañamiento, conocer lugares pendientes y hacerlo dentro de una programación adaptada. Para los territorios visitados, además, representa una forma de acercar su patrimonio natural y cultural a un público que mantiene una fuerte relación con el mundo rural y con la memoria de la región.