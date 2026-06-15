CCOO lleva a los hospitales extremeños la presión por la reclasificación de los técnicos sanitarios

CCOO ha exigido este lunes la reclasificación profesional del personal técnico medio y superior del Sistema Nacional de Salud con concentraciones en varios hospitales de Extremadura. Las protestas se han desarrollado en los centros de Coria, Llerena, Don Benito-Villanueva y en el Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz, donde la delegada sindical María Ángeles Romero ha defendido una reivindicación que, según la organización, lleva años pendiente y afecta al reconocimiento laboral, académico y retributivo de estos profesionales.

Concentración en el Hospital de Coria exigiendo la reclasificación del personal técnico medio y superior del SNS. / CCOO

El sindicato ha señalado que la reclamación se dirige especialmente al Ministerio de Hacienda, al que responsabiliza del bloqueo de la medida por no haber habilitado todavía los fondos necesarios para hacer efectiva la reclasificación. Según CCOO, el procedimiento ya ha sido negociado con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, pero permanece pendiente de financiación.

Una huelga pospuesta

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO convocó el pasado 25 de mayo una huelga general y movilizaciones en todo el país que, según el sindicato, tuvieron un amplio seguimiento en Extremadura. Para este lunes estaba prevista una nueva jornada de huelga, pero la organización ha decidido posponerla con el objetivo de abrir vías de negociación y coordinar una estrategia conjunta con otras organizaciones sindicales, plataformas profesionales y colectivos representativos.

Los técnicos también se han manifestado a las puertas del Perpetuo Socorro de Badajoz. / CCOO

Pese a ello, CCOO ha mantenido las concentraciones para visibilizar el apoyo del colectivo de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) y Técnicos Medios Sanitarios (TMS) a una reivindicación que considera "histórica". La organización sostiene que estos profesionales deben actualizar su categoría laboral para que se ajuste "de manera real" a su formación académica, a su nivel de competencias y a las tareas que desempeñan en los centros sanitarios.

Reconocimiento profesional y subida retributiva

La reclasificación supondría el paso de estos trabajadores a un grupo profesional superior, con el consiguiente incremento salarial y un mayor reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Salud. CCOO ha recordado que esta adaptación estaba incluida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, y que el compromiso del Gobierno era abordarla antes de 2023.

El sindicato calcula que la financiación necesaria para aplicar la medida ronda los 450 millones de euros. Por ello, ha defendido que la solución no depende solo de Sanidad o de Función Pública, sino también de Hacienda. "Es imprescindible que el Ministerio de Hacienda participe activamente en la búsqueda de una salida que permita culminar el proceso de adaptación de la clasificación profesional y su correspondiente reconocimiento retributivo", ha trasladado CCOO.

Durante las últimas semanas, tras la huelga del 25 de mayo, diversas organizaciones sindicales y colectivos profesionales han comunicado a CCOO su voluntad de colaborar en una estrategia común. La organización ha explicado que la decisión de posponer la huelga prevista para este lunes responde precisamente a ese intento de acordar un calendario conjunto de movilizaciones y medidas de presión.