La comunidad de Guadiana quiere guardar el sol para usarlo en las horas de riego

La Comunidad de Regantes de Guadiana quiere guardar el sol para usarlo cuando más lo necesita. La entidad, que gestiona más de 3.000 hectáreas de regadío en las Vegas Bajas, estudia incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías para aprovechar durante la campaña de riego la energía solar que genera fuera de los periodos de consumo. El objetivo es aumentar su autosuficiencia energética y reducir aún más los costes de explotación, según ha informado la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex).

El proyecto forma parte de una nueva fase de inversiones con la que la comunidad quiere reforzar la seguridad y la eficiencia de sus infraestructuras. Entre las actuaciones en estudio figura también la sustitución de las conducciones generales heredadas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, construidas con materiales como fibrocemento y hormigón pretensado, por nuevas tuberías de mayor durabilidad y rendimiento.

La entidad cuenta ya con un huerto solar híbrido en agua y tierra, conectado a los transformadores de la estación elevadora y con una potencia de producción de 2.300 kilovatios. Esta instalación ha permitido avanzar en el autoconsumo energético y reducir el peso de la factura eléctrica, uno de los grandes condicionantes económicos del regadío.

Cuatro décadas de modernización

Regantex ha destacado que la Comunidad de Guadiana ha consolidado durante las últimas décadas un intenso proceso de modernización de sus infraestructuras hidráulicas, hasta convertirse en una de las entidades pioneras en la gestión eficiente del agua de riego en las Vegas Bajas.

La comunidad agrupa actualmente a unos 310 comuneros, frente a los aproximadamente 420 que formaban parte de la entidad en sus inicios. La reducción responde, principalmente, a la progresiva agrupación de explotaciones agrícolas. La superficie regable alcanza las 3.045 hectáreas y cuenta con una compleja red hidráulica tutelada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El origen de este sector de riego se remonta a los años 70, cuando el entonces Instituto Nacional de Colonización llevó a cabo la concentración parcelaria de terrenos de secano situados en la margen derecha del Canal de Montijo. Aquella actuación permitió configurar explotaciones con una superficie media cercana a las doce hectáreas, destinadas inicialmente a facilitar el acceso a la actividad agraria de hijos de colonos y de propietarios que participaron en el proceso.

Medición individual y telecontrol

Uno de los principales hitos de la comunidad se produjo en 1997, cuando acometió una profunda renovación de las redes secundarias y terciarias de distribución. La actuación, valorada en tres millones de euros, permitió sustituir las antiguas conducciones de fibrocemento por tuberías de PVC y renovar la totalidad de los contadores de parcela.

La Comunidad de Regantes de Guadiana fue, además, una de las primeras en implantar sistemas de medición individualizada de consumos, una herramienta que ha facilitado la aplicación de tarifas específicas a cada regante y ha mejorado la transparencia y la eficiencia en la gestión del agua.

Posteriormente, la entidad incorporó sistemas de telecontrol para supervisar consumos y gestionar los riegos a distancia. Esa tecnología ha evolucionado desde los sistemas GPRS hacia comunicaciones por radio, más adaptadas a las características del territorio.

Entre sus principales infraestructuras destacan un depósito elevado de 430 metros cúbicos de capacidad, dos conducciones de impulsión de gran diámetro y una estación elevadora equipada con seis motores principales y uno de reserva.

Filtros contra la almeja asiática

Desde 2010, la comunidad participa junto a las comunidades de regantes de Montijo y Badajoz en la gestión de infraestructuras asociadas al Canal de Montijo, una medida que ha permitido optimizar costes y mejorar la sostenibilidad económica del sistema.

La entidad mantiene también una estrategia permanente de control de la almeja asiática, considerada actualmente la principal especie invasora que afecta a las infraestructuras hidráulicas de la zona. Para combatirla se han instalado filtros específicos en distintos puntos de la red y se realizan tratamientos periódicos con peróxido de hidrógeno, destinados a eliminar larvas y reducir la acumulación de conchas en el interior de las conducciones.

Filtros específicos en distintos puntos de la red para frenar la almeja asiática, especie invasora. / REGANTEX

Además, con el apoyo de la Junta de Extremadura y el esfuerzo inversor de los agricultores, se han instalado 55 cabezales de filtrado que garantizan la calidad del agua suministrada a las distintas derivaciones de riego.

Fondos europeos para reducir consumo

La modernización más reciente recibió un impulso en junio de 2025, cuando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entregó a la Comunidad de Regantes de Guadiana nuevas infraestructuras dentro del proyecto de modernización y tecnología de los regadíos, con una inversión de 1,6 millones de euros.

La actuación fue ejecutada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y se incluyó en el programa de mejora de la sostenibilidad y eficiencia de los regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El proyecto estuvo financiado en un 80% con fondos europeos NextGenerationEU, mientras que el resto correspondió a la propia comunidad de regantes.

Las infraestructuras beneficiaron a 212 regantes que cultivan 3.045 hectáreas en los municipios de Montijo, Guadiana, Badajoz, Pueblo Nuevo del Guadiana y Mérida. Las obras tuvieron como objetivo reducir el consumo energético, disminuir la presión de bombeo y reducir las pérdidas en el filtrado.

Dentro de esa actuación se instaló una nueva estación de bombeo, un baipás del depósito elevado, filtros hidrociclónicos y un sistema de automatización completo, con telecontrol de la estación elevadora y de los cabezales de filtrado.

Apoyo al bombeo

Entre las actuaciones más recientes destaca también la ejecución de un proyecto vinculado al programa de resiliencia del Ministerio de Agricultura, que ha permitido incorporar una nueva estación de apoyo al bombeo. Esta instalación está equipada con tres motores controlados mediante variadores de frecuencia y una conexión directa a las conducciones generales.

La comunidad culmina cuatro décadas de profunda renovación del bombeo y las redes secundarias y terciarias de distribución, y prepara nuevas inversiones. / REGANTEX

Con este sistema, la comunidad busca optimizar el funcionamiento de la red al inicio y al final de cada campaña, cuando las necesidades de riego y la presión del sistema pueden variar de forma significativa.

El siguiente paso será estudiar cómo almacenar la energía solar que no se consume en el momento de su generación. Con las baterías, los regantes de Guadiana aspiran a aprovechar mejor su producción renovable durante los meses de mayor demanda, dar más estabilidad al sistema y continuar una modernización que ha transformado el regadío desde las antiguas tuberías de fibrocemento hasta un modelo basado en medición, telecontrol, filtrado y energía limpia.