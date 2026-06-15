La patronal extremeña exige al Gobierno que permita debatir la mejora del paro de los autónomos

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha exigido al Gobierno que levante el veto a la proposición de ley de Junts que plantea mejorar el acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad. La organización empresarial ha reclamado a PSOE y Sumar que permitan al menos su debate en el Congreso, donde, según ha recordado, el texto podría modificarse durante la tramitación.

El secretario general de la CREEX, Javier Peinado, ha considerado que "tiene muy difícil justificación" que ni siquiera se permita debatir esta propuesta. A su juicio, el Ejecutivo ha usado su prerrogativa para vetar normas que supongan más gasto o menos ingresos, pese a que, según ha señalado, el propio Gobierno afirma que la economía va "como un cohete" y que se baten récords de recaudación.

Rocío Muñoz

Un derecho por el que cotizan

Peinado ha defendido que los autónomos "no piden ni privilegios ni limosnas", sino poder acceder a una prestación por la que cotizan cada mes. "Si por desgracia tienen que echar la persiana, tienen derecho a la prestación por la que se les ha obligado a pagar todos los meses, fuese como fuese el negocio", ha afirmado.

La CREEX ha recordado que las trabas administrativas provocan, según sus datos, que se deniegue la prestación a seis de cada diez autónomos. Peinado ha comparado esta situación con la de un asalariado que pierde su empleo y ha señalado que, mientras este puede tener reconocida su prestación al día siguiente, el autónomo debe aportar "mil papeles" y aun así se encuentra con la solicitud rechazada.

La propuesta vetada recogía medidas para facilitar el acceso al cese de actividad, evitar situaciones de sobrecotización y ajustar las cuotas al rendimiento real. Peinado ha pedido al Gobierno que explique "con claridad" con cuál de esas cuestiones no está de acuerdo.

Más costes y burocracia

El secretario general de la patronal ha acusado al Ejecutivo de hablar de apoyo al emprendimiento mientras, a su juicio, los autónomos han sufrido más burocracia, más intervencionismo, mayores costes en cuotas e impuestos y más trabas a la actividad productiva.

CREEX ha subrayado que representa en Extremadura a más de 81.000 autónomos y más de 64.000 empresas, y ha defendido que no puede callar ante esta injusticia.