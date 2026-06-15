La DOP Cereza del Jerte prevé certificar hasta 3,5 millones de kilos de picota en una campaña con buenas expectativas

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte ha iniciado la certificación de las primeras picotas de la temporada, en una campaña que arranca con previsiones favorables tanto en calidad como en volumen. El proceso, que se pone en marcha coincidiendo con el Día de la Picota, tiene como objetivo garantizar al consumidor la máxima calidad de este fruto singular del Valle del Jerte, uno de los productos agroalimentarios más reconocidos del norte de Extremadura.

Buenas previsiones para la picota del Jerte

El presidente de la DOP Cereza del Jerte, José Antonio Tierno, ha destacado que las primeras picotas certificadas presentan un buen estado tras las lluvias registradas durante el mes de mayo. Según ha explicado Tierno, “las primeras picotas certificadas no se han visto afectadas por las lluvias de mayo, y presentan la firmeza, el sabor y la textura que caracteriza a este producto del norte de Extremadura”.

La Denominación de Origen prevé certificar este año hasta 3,5 millones de kilos de picota sobre el total productivo de la demarcación geográfica. No obstante, desde el Consejo Regulador insisten en que el resultado final de la campaña dependerá en gran medida de la evolución meteorológica durante las próximas semanas. “Se trata de un producto sensible a las inclemencias meteorológicas, pero que por el momento afronta una temporada positiva”, ha señalado Tierno.

La campaña de cereza continúa ahora con normalidad después del episodio de lluvias de mayo, que afectó de forma desigual a las variedades amparadas por la Denominación de Origen. En estos momentos, la variedad que se está certificando es Lapins, la más numerosa entre las cerezas protegidas por la DOP Cereza del Jerte, ya que representa más del 40% del total de la producción y su temporada se prolonga hasta finales de julio.

Las lluvias afectaron especialmente a la variedad Van

En relación con los daños ocasionados por las precipitaciones, Tierno ha precisado que el impacto fue mayor en algunas variedades concretas. El presidente de la DOP ha indicado que “las lluvias caídas durante el mes pasado afectaron sobre todo a la variedad Van, con pérdidas de hasta un 80% de la producción, y en menor medida a la Navalinda”.

Estas cerezas se encontraban en proceso de maduración cuando se produjo el episodio climático, después de una cosecha satisfactoria de la variedad Burlat. Ahora, la DOP mira con optimismo la campaña de la cereza Lapins y de las cuatro variedades de picota amparadas por el sello de calidad: Ambrunés, Pico Negro, Pico Limón y Pico Colorao.

El Consejo Regulador ha querido subrayar también la importancia estratégica del cultivo de la cereza y la picota para la economía del Valle del Jerte. “La agricultura es la actividad principal de esta zona, desempeña un papel crucial para el desarrollo económico y la fijación de la población al medio rural, y por este motivo es importante que las administraciones respondan con sensibilidad a sus problemáticas y a las particularidades de este modelo productivo”, ha expresado Tierno.

El Día de la Picota celebra un fruto exclusivo del Valle del Jerte

Las auténticas picotas del Valle del Jerte alcanzan su grado óptimo de maduración a mediados de junio, casi un mes más tarde que las variedades de cereza más tempranas. Para conmemorar este momento clave de la campaña, cada 15 de junio se celebra el Día de la Picota, una efeméride dedicada a destacar las cualidades singulares de este producto exclusivo del Valle del Jerte.

A diferencia de otras cerezas, las picotas cuentan con un periodo de maduración más prolongado, lo que favorece su firmeza, su textura crujiente y su sabor más dulce. Cuando llega el momento de la recolección, el fruto se desprende del pedúnculo de forma natural y los agricultores lo recogen cuidadosamente a pie de árbol, una característica que permite diferenciarlo con facilidad de otras cerezas.

“Este proceso, unido a los factores culturales y medioambientales que caracterizan a su área de producción, hacen de la picota un fruto único, muy apreciado en los círculos gastronómicos como un producto gourmet y que el consumidor puede diferenciar a simple vista por su menor calibre y la ausencia del rabito propio de las cerezas”, ha explicado Tierno. La DOP recuerda que estas particularidades convierten a la picota del Jerte en uno de los frutos más identificativos y valorados de la agricultura extremeña.

Tres décadas de certificación de calidad

La campaña de este año adquiere además un carácter especial al coincidir con el 30 aniversario de la Denominación de Origen Protegida. Durante estas tres décadas, la DOP Cereza del Jerte ha avalado el origen y la excelencia de las mejores cerezas y picotas de la región mediante un exhaustivo proceso de selección y certificación.

En este contexto, Tierno ha defendido el papel del sello de calidad como garantía para el consumidor y como elemento de protección para el territorio. “La certificación es muy importante, ya que supone el único medio que tiene el ciudadano para saber con certeza que el producto que está consumiendo se ha producido en el Valle del Jerte siguiendo una tradición familiar de siglos”, ha valorado el presidente de la DOP Cereza del Jerte.