Extremadura eleva su producción de aceite de oliva hasta las 78.169 toneladas pese al retroceso nacional

Extremadura ha cerrado la campaña oleícola 2025/2026 con una producción de 78.169,71 toneladas de aceite de oliva en las 136 almazaras existentes en la comunidad autónoma, una cifra que supone un incremento del 0,66 % respecto a la campaña anterior, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Badajoz concentra la mayor parte de la producción

Por provincias, Badajoz vuelve a situarse como el principal motor oleícola de la región, con 67.243,62 toneladas producidas en sus 91 almazaras durante la campaña ya finalizada, mientras que la provincia de Cáceres ha aportado 10.926,09 toneladas a través de sus 45 almazaras.

Las existencias de aceite de oliva en las almazaras extremeñas al inicio del mes de octubre se situaban en 2.603,40 toneladas almacenadas antes del desarrollo completo de la campaña 2025/2026, una referencia clave para analizar la evolución del sector durante los últimos meses.

Las exportaciones superan las 61.000 toneladas

Con datos provisionales a 31 de mayo, las exportaciones de aceite de oliva extremeño durante esta campaña se han cuantificado en 61.698,21 toneladas destinadas a mercados exteriores desde Extremadura, lo que confirma el peso del comercio internacional para el sector oleícola regional.

Extremadura crece mientras España reduce su producción

El comportamiento de Extremadura contrasta con la evolución nacional, ya que las 1.860 almazaras españolas han registrado una producción de 1.297.907,48 toneladas de aceite de oliva, un 8,21 % menos que en la campaña anterior, mientras que las salidas a nivel estatal se han situado en 977.253,50 toneladas.