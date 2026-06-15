Extremadura y el MIR: elegirnos no debería ser una segunda opción

Cada año, cuando termina la elección de plazas MIR, quienes trabajamos en la sanidad extremeña miramos los datos con una mezcla de alegría y preocupación. Alegría porque llegan nuevos residentes, porque los servicios se renuevan y porque cada promoción trae preguntas, energía y futuro. Preocupación porque, una vez más, Extremadura aparece lejos de los primeros puestos de preferencia. Las plazas se cubren, sí. Pero no es lo mismo cubrir una plaza que conseguir que esa plaza sea elegida con ilusión.

Los datos de la convocatoria MIR 2026 invitan a pensar con calma. Extremadura adjudicó 235 plazas, seis más que el año anterior. Badajoz concentró 145 y Cáceres 90. Sin embargo, solo 59 plazas extremeñas fueron elegidas entre los primeros 4.000 aspirantes. Es un dato que duele un poco, no por orgullo mal entendido, sino porque detrás hay una pregunta importante: ¿qué imagen estamos proyectando a los médicos jóvenes?

No creo que el problema sea la calidad de la formación. Al contrario. En Extremadura se aprende mucha medicina. Se aprende en excelentes hospitales con equipos cercanos, en centros de salud donde el paciente no es un episodio sino una vida entera, en guardias que enseñan a decidir, a manejar la incertidumbre, en consultas donde la clínica pesa más que la apariencia. Se aprende una medicina real, pegada a la persona y a las familias, con cronicidad, envejecimiento, ruralidad, urgencia y comunidad. Pero quizá no hemos sabido contarlo. O quizá lo contamos tarde.

El espejo de Medicina de Familia

La Medicina de Familia resume muy bien esta contradicción. Extremadura ofertó 98 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, todas adjudicadas. Es una buena noticia. Pero, según los datos, solo tres fueron elegidas entre los primeros 6.000 aspirantes. ¿Por qué una especialidad tan necesaria, completa y decisiva despierta tan poco deseo inicial? ¿La universidad enseña de verdad lo que es ser médico de familia? ¿O el estudiante sale de la facultad habiendo visto mucha medicina hospitalaria y muy poca Atención Primaria? ¿Hemos permitido que se asocie Familia a agendas imposibles, burocracia, falta de tiempo y poca capacidad de desarrollo profesional e investigación?

A esto se suma un factor que no deberíamos minimizar: las comunicaciones. Para un MIR, elegir plaza no es solo elegir hospital o centro de salud. Es elegir ciudad, alquiler, distancia con la familia, fines de semana, desplazamientos tras un saliente de guardia, vida social y posibilidad de moverse sin que todo se convierta en una "pequeña expedición". Extremadura arrastra desde hace años una sensación de aislamiento. El tren ha sido noticia demasiadas veces por lo que tarda, por sus incidencias o por las obras pendientes. La alta velocidad real sigue siendo una promesa incompleta y Cáceres y Badajoz, separadas por apenas 90 kilómetros, ni siquiera cuentan todavía con una autovía directa. ¿Cuánto pesa eso cuando un aspirante compara destinos? ¿Cuántos no nos eligen no por lo que somos sanitariamente, sino por lo difícil que creen que será llegar, salir o quedarse?

La vocación de enseñar

Como médico, esto me preocupa profundamente. Como tutor, me interpela aún más, porque siento una gran vocación por la docencia. Disfruto recibiendo a los residentes, acompañándolos desde sus primeras dudas hasta ver cómo ganan seguridad y criterio propio. Me gusta compartir no solo los conocimientos teóricos, sino también esa parte más humana y práctica de la medicina que no siempre está en los libros, transmitiendo ilusión, compromiso y una mirada positiva hacia nuestra profesión. Ser tutor es una de las partes más bonitas de esta profesión: obliga a estar despierto, a revisar lo que uno hace, a no instalarse en la zona de confort. Un residente no solo aprende de su tutor; también lo mejora.

No cubrir huecos, sino formar bien

Por eso me gustaría que los nuevos residentes supieran que aquí les esperamos con ganas. No para cubrir huecos, sino para formarles bien. Queremos que encuentren tutores implicados y presentes, equipos accesibles, pacientes que enseñan y una sanidad donde todavía se puede ejercer con nombre y apellidos. Pero la ilusión individual no basta. Hace falta una estrategia. Necesitamos tiempo reconocido para tutorizar, agendas que permitan enseñar, rotaciones cuidadas, investigación accesible e incentivos para zonas de difícil cobertura. Hay que preguntar a los residentes actuales qué funciona y qué no. Y también a quienes no eligieron Extremadura: ¿qué os hizo descartarnos?

Extremadura no debe conformarse con que sus plazas se adjudiquen. Debe aspirar a que se elijan con ilusión. Tenemos buena medicina, buenos profesionales y mucho que enseñar. Ahora toca hacerlo visible, cuidar a quienes forman y ofrecer a los jóvenes médicos un proyecto de vida y de profesión. Porque la sanidad extremeña del futuro empieza, en buena parte, en esa decisión silenciosa que toma un MIR cuando mira el listado y se pregunta dónde quiere formarse como especialista.