Ayudas públicas
El Gobierno amplía a 156 los municipios extremeños con acceso a ayudas por las inundaciones
Los ayuntamientos y diputaciones incluidos en la nueva relación tienen hasta el 2 de julio para solicitar subvenciones destinadas a reparar infraestructuras locales y carreteras provinciales dañadas
El Gobierno ha ampliado a 156 la relación de municipios extremeños afectados por las inundaciones que podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026. La nueva resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora en su anexo VI la relación completa de localidades con derecho a la compensación del 100% del coste por daños en infraestructuras locales, equipamientos, instalaciones, servicios municipales y red viaria provincial.
En Extremadura, ese anexo VI incluye 156 localidades: 57 municipios de la provincia de Badajoz y 99 de la provincia de Cáceres. En el conjunto de Andalucía y Extremadura, la relación total de municipios cubiertos por las ayudas pasa de 673 a 721, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Plazo hasta el 2 de julio
Los ayuntamientos y diputaciones provinciales cuyo ámbito territorial haya quedado incluido total o parcialmente en el anexo VI disponen de plazo hasta las 15.00 horas del 2 de julio de 2026 para solicitar las subvenciones correspondientes a las actuaciones que se desarrollen en los nuevos ámbitos territoriales incorporados.
Según recoge el BOE, las comisiones de evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura han analizado de nuevo la información disponible tras las labores de respuesta inmediata a la emergencia. Como resultado de esa revisión, se ha detectado un mayor número de municipios y zonas afectadas que cumplen los criterios establecidos.
Anexo I. Municipios de 5.000 habitantes o menos con desalojos o evacuaciones
Badajoz
- Burguillos del Cerro
- Medellín
Cáceres
- Alcuéscar
- Navas del Madroño
- Torremocha
Anexo II. Municipios de 5.000 habitantes o menos sin desalojos, pero con daños significativos
Badajoz
- Alconchel
- Torremayor
- Valverde de Mérida
Cáceres
- Almoharín
- Baños de Montemayor
- Cabezabellosa
- Rosalejo
- Tiétar
- Villamiel
Anexo III. Municipios de más de 5.000 habitantes con desalojos
Badajoz
- Badajoz
- Jerez de los Caballeros
- Mérida
- Puebla de la Calzada
Cáceres
- Coria
Municipios de Badajoz incluidos en el anexo VI del BOE
Estos son los 57 municipios de la provincia de Badajoz que figuran en el anexo VI del BOE, el apartado que recoge la relación con derecho a la compensación del 100% del coste por daños:
- Acedera
- Alange
- La Albuera
- Alconchel
- Almendral
- Arroyo de San Serván
- Badajoz
- Barcarrota
- Benquerencia de la Serena
- Berlanga
- Bienvenida
- Bodonal de la Sierra
- Burguillos del Cerro
- Cabeza la Vaca
- Castilblanco
- La Codosera
- Don Benito
- Esparragosa de la Serena
- Esparragosa de Lares
- Fuente del Arco
- La Garrovilla
- Herrera del Duque
- Higuera la Real
- Jerez de los Caballeros
- La Lapa
- Magacela
- Medellín
- Mérida
- Mirandilla
- Montemolín
- Nogales
- Orellana la Vieja
- Puebla de la Calzada
- Quintana de la Serena
- Rena
- Ribera del Fresno
- San Pedro de Mérida
- Santa Amalia
- Los Santos de Maimona
- Siruela
- Táliga
- Tamurejo
- Torre de Miguel Sesmero
- Torremayor
- Valdelacalzada
- Valencia de las Torres
- Valencia del Ventoso
- Valle de Matamoros
- Valle de Santa Ana
- Valverde de Leganés
- Valverde de Mérida
- Villagonzalo
- Villanueva de la Serena
- Villanueva del Fresno
- Villarta de los Montes
- La Zarza
- Zarza-Capilla
Municipios de Cáceres incluidos en el anexo VI del BOE
Estos son los 99 municipios de la provincia de Cáceres que figuran en el anexo VI del BOE, el apartado que recoge la relación con derecho a la compensación del 100% del coste por daños:
- Abertura
- Acebo
- Acehúche
- Aceituna
- Ahigal
- Albalá
- Alcántara
- Alcuéscar
- La Aldea del Obispo
- Aldeacentenera
- Alía
- Almoharín
- Arroyo de la Luz
- Baños de Montemayor
- Barrado
- Berrocalejo
- Bohonal de Ibor
- Brozas
- Cabezabellosa
- Cabezuela del Valle
- Cabrero
- Campo Lugar
- Cañamero
- Cañaveral
- Carrascalejo
- Casar de Cáceres
- Casas del Castañar
- Casas del Monte
- Casillas de Coria
- Castañar de Ibor
- Cedillo
- Cerezo
- Cilleros
- Conquista de la Sierra
- Coria
- Cuacos de Yuste
- La Cumbre
- Eljas
- Escurial
- La Garganta
- Gargüera
- Garrovillas de Alconétar
- El Gordo
- La Granja
- Guadalupe
- Guijo de Santa Bárbara
- Herrera de Alcántara
- Hinojal
- Holguera
- Hoyos
- Huélaga
- Jerte
- Ladrillar
- Malpartida de Cáceres
- Malpartida de Plasencia
- Mata de Alcántara
- Membrío
- Mohedas de Granadilla
- Monroy
- Moraleja
- Navaconcejo
- Navas del Madroño
- La Pesga
- Piedras Albas
- Pinofranqueado
- Portezuelo
- Rebollar
- Robledillo de Trujillo
- Robledollano
- Rosalejo
- Salvatierra de Santiago
- San Martín de Trevejo
- Santiago de Alcántara
- Santiago del Campo
- Santibáñez el Bajo
- Segura de Toro
- Tiétar
- Toril
- El Torno
- Torre de Santa María
- Torrecillas de la Tiesa
- Torrejoncillo
- Torremocha
- Torrequemada
- Trujillo
- Valdecañas de Tajo
- Valdefuentes
- Valdehúncar
- Valdelacasa de Tajo
- Valdemorales
- Valdeobispo
- Valencia de Alcántara
- Valverde del Fresno
- Vegaviana
- Villa del Rey
- Villamiel
- Villar de Plasencia
- Zarza de Montánchez
- Zarza la Mayor
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