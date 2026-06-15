El Gobierno amplía a 156 los municipios extremeños con acceso a ayudas por las inundaciones

El Gobierno ha ampliado a 156 la relación de municipios extremeños afectados por las inundaciones que podrán acceder a las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026. La nueva resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incorpora en su anexo VI la relación completa de localidades con derecho a la compensación del 100% del coste por daños en infraestructuras locales, equipamientos, instalaciones, servicios municipales y red viaria provincial.

En Extremadura, ese anexo VI incluye 156 localidades: 57 municipios de la provincia de Badajoz y 99 de la provincia de Cáceres. En el conjunto de Andalucía y Extremadura, la relación total de municipios cubiertos por las ayudas pasa de 673 a 721, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Plazo hasta el 2 de julio

Los ayuntamientos y diputaciones provinciales cuyo ámbito territorial haya quedado incluido total o parcialmente en el anexo VI disponen de plazo hasta las 15.00 horas del 2 de julio de 2026 para solicitar las subvenciones correspondientes a las actuaciones que se desarrollen en los nuevos ámbitos territoriales incorporados.

Según recoge el BOE, las comisiones de evaluación de las Delegaciones del Gobierno en Andalucía y Extremadura han analizado de nuevo la información disponible tras las labores de respuesta inmediata a la emergencia. Como resultado de esa revisión, se ha detectado un mayor número de municipios y zonas afectadas que cumplen los criterios establecidos.

Anexo I. Municipios de 5.000 habitantes o menos con desalojos o evacuaciones

Badajoz

Burguillos del Cerro

Medellín

Cáceres

Alcuéscar

Navas del Madroño

Torremocha

Anexo II. Municipios de 5.000 habitantes o menos sin desalojos, pero con daños significativos

Badajoz

Alconchel

Torremayor

Valverde de Mérida

Cáceres

Almoharín

Baños de Montemayor

Cabezabellosa

Rosalejo

Tiétar

Villamiel

Anexo III. Municipios de más de 5.000 habitantes con desalojos

Badajoz

Badajoz

Jerez de los Caballeros

Mérida

Puebla de la Calzada

Cáceres

Coria

Municipios de Badajoz incluidos en el anexo VI del BOE

Estos son los 57 municipios de la provincia de Badajoz que figuran en el anexo VI del BOE, el apartado que recoge la relación con derecho a la compensación del 100% del coste por daños:

Acedera

Alange

La Albuera

Alconchel

Almendral

Arroyo de San Serván

Badajoz

Barcarrota

Benquerencia de la Serena

Berlanga

Bienvenida

Bodonal de la Sierra

Burguillos del Cerro

Cabeza la Vaca

Castilblanco

La Codosera

Don Benito

Esparragosa de la Serena

Esparragosa de Lares

Fuente del Arco

La Garrovilla

Herrera del Duque

Higuera la Real

Jerez de los Caballeros

La Lapa

Magacela

Medellín

Mérida

Mirandilla

Montemolín

Nogales

Orellana la Vieja

Puebla de la Calzada

Quintana de la Serena

Rena

Ribera del Fresno

San Pedro de Mérida

Santa Amalia

Los Santos de Maimona

Siruela

Táliga

Tamurejo

Torre de Miguel Sesmero

Torremayor

Valdelacalzada

Valencia de las Torres

Valencia del Ventoso

Valle de Matamoros

Valle de Santa Ana

Valverde de Leganés

Valverde de Mérida

Villagonzalo

Villanueva de la Serena

Villanueva del Fresno

Villarta de los Montes

La Zarza

Zarza-Capilla

Municipios de Cáceres incluidos en el anexo VI del BOE

Estos son los 99 municipios de la provincia de Cáceres que figuran en el anexo VI del BOE, el apartado que recoge la relación con derecho a la compensación del 100% del coste por daños: