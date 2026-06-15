Guardiola arropa a Pizarro en su salto a Yuste y lo presenta como "gran gestor"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha arropado este lunes a Fernando Pizarro en su salida de la Alcaldía de Plasencia y en su salto a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, cuyo Patronato ha acordado proponerlo como nuevo director. La jefa del Ejecutivo regional ha definido al exalcalde como "ejemplo" de la buena política municipal y como "gran gestor", y le ha augurado un "grandísimo trabajo" en su nueva etapa.

"Él es un ejemplo de la buena política municipal y ahora va a ser un ejemplo de un gran gestor que va a ayudarnos a llevar a Extremadura a lo más alto a través de la fundación", ha señalado Guardiola en declaraciones a los medios antes de asistir al pleno municipal en el que Pizarro se ha despedido de la Alcaldía tras haber formalizado su renuncia.

Toni Gudiel

El movimiento institucional se ha producido en una misma jornada: por un lado, el pleno de Plasencia ha servido para cerrar la etapa municipal de Pizarro, iniciada en 2011; por otro, el Patronato de la Fundación Yuste, reunido bajo la presidencia de Guardiola, ha acordado elevar al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la propuesta de su nombramiento como nuevo director de la entidad.

Reconocimiento a su etapa municipal

Guardiola ha subrayado que Pizarro se ha entregado durante sus años al frente del Ayuntamiento de Plasencia y ha puesto "toda su dedicación y todo su empeño en mejorar la vida de los placentinos". La presidenta ha señalado que este lunes no ha sido solo una despedida, sino también una jornada de reconocimiento.

"Hoy venimos a cerrar una etapa, pero abrir otra, igualmente ilusionante", ha afirmado Guardiola, que ha destacado la trayectoria de "un grandísimo alcalde" y de "un hombre que ha dedicado muchos años de su vida a esta ciudad, a todos los placentinos".

La presidenta extremeña ha asegurado que para ella ha sido "un honor" acompañar a Pizarro en su despedida municipal y ha remarcado que el exalcalde cuenta con "todo" su "apoyo" y "confianza" para su nueva responsabilidad al frente de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Nombramiento pendiente del Consejo de Gobierno

El Patronato de la Fundación Yuste ha acordado proponer al Consejo de Gobierno de la Junta el nombramiento de Fernando Pizarro como nuevo director de la entidad. La decisión se ha producido tras el cese a petición propia de Juan Carlos Moreno, que asumió el cargo en 2016.

De acuerdo con los estatutos de la Fundación, la propuesta deberá ser elevada ahora al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. La Junta ha destacado que Pizarro cuenta con una "amplia trayectoria" en los ámbitos educativo, cultural e institucional. Maestro de profesión, ha desarrollado una "destacada labor pública" durante los últimos años como alcalde de Plasencia.

Guardiola ha defendido que Pizarro ha sido un "ejemplo de la buena política municipal" desde que inició hace quince años, junto a su equipo, una gestión orientada a la "prosperidad" de Plasencia. Ahora, ha añadido, podrá contribuir desde Yuste a proyectar los valores europeos e impulsar "el diálogo, el debate y la reflexión".

Plan de actuación para 2026

Durante la reunión, el Patronato también ha aprobado el Plan de Actuación y el presupuesto de la Fundación para 2026, con un programa que contempla más de cincuenta actividades orientadas a reforzar el papel de Extremadura como espacio de encuentro entre Europa e Iberoamérica.

Entre las iniciativas más destacadas figura una nueva edición del Premio Europeo Carlos V, concedido este año al Comité Europeo de las Regiones en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento del proyecto europeo.

La Fundación continuará impulsando el programa formativo Campus Yuste, desarrollado en colaboración con la Universidad de Extremadura y consolidado como un referente internacional para el debate académico sobre Europa, Iberoamérica y los grandes desafíos globales.

Durante el verano de 2026 se celebrarán en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste diversos cursos internacionales centrados en cuestiones como la autonomía estratégica de la Unión Europea, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, y la política dinástica de los Habsburgo.

Investigación, cultura y cooperación

La actividad de la entidad seguirá reforzándose a través de la Escuela de Guadalupe, una iniciativa que promueve el diálogo, el conocimiento y la cooperación entre Extremadura, Europa e Iberoamérica mediante congresos, seminarios y encuentros especializados.

En el ámbito de la investigación, la Fundación mantendrá programas consolidados como las Becas Europeas de Investigación y Movilidad Premio Europeo Carlos V, el Seminario Doctoral y el Premio de Investigación a Tesis Doctorales Iberoamericanas, destinados a fomentar la producción científica y el intercambio de conocimiento.

La programación cultural continuará incluyendo los Conciertos del Emperador y diferentes actividades educativas dirigidas a acercar la realidad europea e iberoamericana a la comunidad escolar extremeña. Además, la Fundación seguirá ampliando su actividad editorial mediante la publicación de nuevas obras especializadas y la edición del Anuario de la Academia de Yuste.

Con la propuesta de Pizarro, la Junta ha abierto una nueva etapa en una institución llamada a consolidar la proyección de Extremadura como espacio de diálogo entre Europa e Iberoamérica, mientras Plasencia ha cerrado uno de los ciclos políticos más largos de su historia municipal reciente.