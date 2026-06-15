IREN, firma del Nasdaq, compra el grupo que impulsa los centros de datos de Cáceres y Badajoz

IREN, compañía especializada en infraestructura para inteligencia artificial y cotizada en el Nasdaq, ha completado la adquisición de Ingenostrum, S.L. (Nostrum Group), empresa española dedicada al desarrollo de centros de datos para inteligencia artificial conectados a la red eléctrica. La operación supone la entrada de IREN en el mercado europeo y afecta de lleno a Extremadura, donde Nostrum Group impulsa proyectos vinculados a Cáceres y Badajoz.

Con esta compra, IREN suma aproximadamente 490 megavatios de capacidad energética asegurada y conectada a la red en España, además de una cartera adicional de proyectos en desarrollo. La compañía incorpora también un equipo de más de 50 profesionales especializados en desarrollo, ingeniería, construcción y operaciones.

Las operaciones de Nostrum continuarán desarrollándose bajo la marca IREN, según ha informado la compañía. La adquisición permitirá a la firma reforzar su posición en Europa, uno de los mercados con mayor crecimiento en demanda de infraestructuras para inteligencia artificial por el avance de la IA generativa y la necesidad creciente de capacidad de computación.

Mercado europeo

El cofundador y codirector ejecutivo de IREN, Daniel Roberts, ha destacado que "Europa es uno de los mercados más dinámicos para el desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial" y ha señalado que España ofrece ventajas competitivas por la disponibilidad de energías renovables y su conectividad digital.

Roberts ha añadido que Nostrum aporta "una base sólida de capacidad energética, una cartera de proyectos en desarrollo y un equipo con una amplia experiencia local".

Por su parte, Gabriel Nebreda, consejero delegado de Nostrum Group, pasará a ser el nuevo IREN Country Head en España. Nebreda ha señalado que durante los últimos años han desarrollado "una de las carteras de infraestructura para inteligencia artificial más avanzadas de España" y ha defendido que la incorporación a IREN permitirá acelerar estos proyectos y responder con mayor capacidad a la creciente demanda europea de infraestructuras para IA.

IREN centra su actividad en servicios de nube para inteligencia artificial, así como en el desarrollo y operación de centros de datos de gran escala y plataformas de computación basadas en GPU destinadas al entrenamiento e inferencia de modelos.

Proyectos en Extremadura

En Extremadura, Nostrum Group está vinculado al proyecto CCGreen en Cáceres, planteado en el entorno de Las Capellanías y diseñado para cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada. La iniciativa cuenta con una inversión inicial estimada de unos 1.300 millones de euros, ha iniciado trabajos de desbroce y dispone de la declaración Premia como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico por parte de la Junta de Extremadura.

El otro gran proyecto asociado al grupo es Nostrum Evergreen, previsto en la Plataforma Logística de Badajoz. Esta iniciativa contempla una inversión aproximada de 1.900 millones de euros, una capacidad de 300 megavatios, ampliable hasta 500, y hasta 900 empleos previstos.

Recreación que maneja Ingenostrum sobre cómo será el centro de datos CCGreen, en Cáceres. / Cedida

El proyecto pacense ha avanzado en su tramitación ambiental y se plantea con dos edificios, uno administrativo y otro técnico. En este último se concentrarán las salas de datos, los sistemas eléctricos, las baterías y la refrigeración.

La operación llega en un momento en el que Extremadura ha ganado peso en el mapa nacional de los centros de datos por su disponibilidad de suelo, su producción renovable y su posición estratégica entre Madrid y Lisboa. La entrada de una compañía internacional como IREN en Nostrum Group añade ahora un nuevo actor a la carrera por convertir esos proyectos en infraestructuras reales para la economía de la inteligencia artificial.