Juego de tronos por los presupuestos en Extremadura: el PP blinda a Vox y el PSOE enfría su oferta de pacto con Guardiola

Continúa la batalla por el relato de los presupuestos autonómicos. El portavoz regional del PP, Luis Miguel Núñez, ha asegurado este lunes que el acuerdo de gobierno con Vox "no está en venta" y ha advertido al secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, que su propuesta para apoyar las cuentas de 2026 si la presidenta de la Junta, María Guardiola, cesa a sus socios de gobierno no es colaboración institucional, sino "chantaje" y una "maniobra política que llega tarde y mal".

Desde el otro lado, el portavoz socialista, Manuel José González Andrade, ha aclarado que la oferta lanzada por Sánchez Cotrina en el debate presupuestario no era "un cheque en blanco". "Aclaramos a quienes se han venido arriba que es un ejercicio de responsabilidad política con los extremeños con dos condiciones sine qua non", ha afirmado tras volver a insistir en el cese de los consejeros de Vox y el cumplimiento de siete medidas que los socialistas llevarán a las cuentas vía enmiendas parciales.

"Votar en contra es bloquear"

El cruce de mensajes llega después de que las enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE y Unidas por Extremadura a los presupuestos autonómicos quedaran rechazadas en la Asamblea, lo que permite a las cuentas continuar su tramitación parlamentaria. Para el PP, ese rechazo supone una "victoria para los extremeños", según ha afirmado Núñez, que ha defendido que "votar en contra no es gobernar, es bloquear".

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa / EUROPA PRESS

Núñez ha situado el foco en la estabilidad del Ejecutivo de Guardiola y ha rechazado de plano la posibilidad de romper el pacto con Vox para facilitar un entendimiento presupuestario con el PSOE. El portavoz popular ha insistido en que el acuerdo de gobierno "no está en venta" y ha acusado a Sánchez Cotrina de intentar condicionar la aprobación de las cuentas a la salida de los dos consejeros de Vox del Consejo de Gobierno.

A su juicio, la propuesta socialista no responde a un ejercicio de colaboración institucional, sino a una estrategia política. Por eso ha hablado de "chantaje" y de una "maniobra política que llega tarde y mal". El PP ha defendido, además, que el avance de los presupuestos tras el rechazo a las enmiendas de totalidad demuestra que la región necesita cuentas y no bloqueos parlamentarios.

El PSOE enfría la idea de pacto

El PSOE ha intentado contener la interpretación de que la propuesta de Sánchez Cotrina abría una vía de pacto con el PP. González Andrade ha aclarado que "parece que hay quien se ha venido arriba y otros parece que no han entendido" el mensaje trasladado por el secretario general de los socialistas extremeños en la Asamblea.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en una rueda de prensa en la sede del partido. / PSOE EXTREMADURA

"Esto no era un cheque en blanco con el PP ni lo hacíamos tampoco con ningún ánimo de pacto con el PP", ha señalado el portavoz socialista, que ha presentado la oferta como un "ejercicio de responsabilidad política con los extremeños". Según ha explicado, la posición del PSOE estaba condicionada a dos requisitos: el cese de los dos consejeros de Vox y la aceptación de los siete acuerdos planteados por Sánchez Cotrina a Guardiola en educación, sanidad, vivienda, empleo, municipalismo, cooperación internacional o infraestructuras clave como la Ex-A1 o la carretera Badajoz-Olivenza.

"Así y solo así, el Partido Socialista se plantearía la posibilidad de dejar pasar unas cuentas del Partido Popular", ha remarcado González Andrade, que ha insistido en que el objetivo de su formación es ser "útil" desde la oposición y tratar de incorporar medidas que considera esenciales para la región.

Sanidad y semana judicial

En su comparecencia, el PP también se ha referido al inicio de una nueva semana de huelga médica. Núñez ha responsabilizado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de una situación que, según ha dicho, nace de un Estatuto Marco "sin consenso y sin escucha real de los profesionales". El portavoz popular ha afirmado que la ministra "se ha quedado sola" porque no la respaldan ni los médicos, ni los sindicatos, ni la mayoría de comunidades autónomas "de todos los colores políticos".

Sara Fernández

Núñez ha instado al Ministerio de Sanidad a "rectificar de inmediato" y abrir una negociación "verdadera" con los profesionales sanitarios. Además, ha sostenido que la huelga ya ha tenido consecuencias graves en Extremadura, con 261.000 consultas canceladas y 3.200 operaciones anuladas. "Esta es la realidad y estos son los resultados que deja la inacción del Ministerio, más listas de espera, más tensión en el sistema y más alarma entre los pacientes", ha afirmado.

Por su parte, González Andrade ha sido preguntado por la semana judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE a nivel nacional. El portavoz socialista ha mostrado su respeto a los tiempos de la Justicia y a la presunción de inocencia. "Ya veremos cómo termina todo", ha señalado, antes de recordar que algunos procedimientos están en diligencias previas y "ni tan siquiera en juicio".