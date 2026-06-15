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Continúan este lunes las tormentas en Extremadura, que podrán ser fuertes en el norte

Se esperan episodios de lluvia intensa y tormentas en el norte y este de Extremadura, con rachas de viento fuertes cerca de las precipitaciones

Fotogalería | Tormentas y rayos en Hervás este pasado domingo

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El Periódico Extremadura

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Extremadura afronta este lunes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos, nubes de evolución diurna y la previsión de algunos chubascos acompañados de tormenta. Los episodios más probables e intensos se esperan en las zonas de montaña del norte y hacia el este de la comunidad, donde no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta también a un descenso ligero o moderado de las temperaturas, en una jornada en la que predominará el viento de componentes norte y oeste, aunque tenderá a variable. Las rachas podrán ser más intensas en las zonas próximas a las tormentas.

Temperaturas en descenso

En cuanto a las capitales, Badajoz registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 34, mientras que en Cáceres los termómetros se moverán entre los 18 y los 32 grados.

Las lluvias caídas en las últimas horas han dejado registros destacados dentro y fuera de Extremadura. En la región, Almendralejo ha acumulado 9,2 litros por metro cuadrado hasta las 10.10 horas; Santa Marta, 6,6 hasta las 10.00; Herrera del Duque, 6,4 hasta las 10.10; Puerto Rey, en la provincia de Cáceres, 5,2 hasta las 10.00; y Mérida, 5,0 hasta las 10.10.

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También se han registrado acumulados importantes en zonas próximas, como los 11,0 litros de Navahermosa, en Toledo; los 9,8 de Valdepeñas, en Ciudad Real; o los 8,0 de Castillo de Bayuela, también en Toledo.

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