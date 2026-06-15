Continúan este lunes las tormentas en Extremadura, que podrán ser fuertes en el norte

Extremadura afronta este lunes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con intervalos nubosos, nubes de evolución diurna y la previsión de algunos chubascos acompañados de tormenta. Los episodios más probables e intensos se esperan en las zonas de montaña del norte y hacia el este de la comunidad, donde no se descarta que puedan llegar a ser localmente fuertes.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta también a un descenso ligero o moderado de las temperaturas, en una jornada en la que predominará el viento de componentes norte y oeste, aunque tenderá a variable. Las rachas podrán ser más intensas en las zonas próximas a las tormentas.

Temperaturas en descenso

En cuanto a las capitales, Badajoz registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 34, mientras que en Cáceres los termómetros se moverán entre los 18 y los 32 grados.

Las lluvias caídas en las últimas horas han dejado registros destacados dentro y fuera de Extremadura. En la región, Almendralejo ha acumulado 9,2 litros por metro cuadrado hasta las 10.10 horas; Santa Marta, 6,6 hasta las 10.00; Herrera del Duque, 6,4 hasta las 10.10; Puerto Rey, en la provincia de Cáceres, 5,2 hasta las 10.00; y Mérida, 5,0 hasta las 10.10.

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También se han registrado acumulados importantes en zonas próximas, como los 11,0 litros de Navahermosa, en Toledo; los 9,8 de Valdepeñas, en Ciudad Real; o los 8,0 de Castillo de Bayuela, también en Toledo.