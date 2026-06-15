'Mujeres por Almaraz' reclama al Gobierno una decisión urgente sobre la continuidad de la central nuclear.

El colectivo 'Mujeres por Almaraz' ha reclamado al Gobierno de España que despeje cuanto antes la incertidumbre sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz, considerada por la plataforma como el principal motor económico de la comarca. La organización, que representa a casi 2.000 mujeres del entorno, defiende que la continuidad de la planta es imprescindible para garantizar empleo, arraigo y oportunidades reales para las familias del medio rural extremeño.

Una visita para conocer la central desde dentro

Medio centenar de mujeres de la comarca ha visitado este lunes las instalaciones de la central nuclear de Almaraz, donde han podido conocer de primera mano su funcionamiento y los protocolos de seguridad aplicados en la planta. Durante el recorrido, guiado por personal técnico de la instalación, las participantes accedieron a distintas zonas de la central y recibieron explicaciones sobre su actividad diaria en un momento marcado por la espera de la decisión del Gobierno sobre su continuidad, según ha informado la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro, en nota de prensa.

Una de las portavoces de 'Mujeres por Almaraz', María Jesús Lapeira, ha subrayado que el colectivo continúa pendiente del informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la prórroga de la central hasta 2030. Lapeira ha defendido que la instalación “cumple con los criterios de garantía de suministro, seguridad nuclear y estabilidad de precios” y ha pedido al Ejecutivo que no prolongue más una incertidumbre que afecta a miles de familias del Campo Arañuelo.

Integrantes del colectivo en el centro de información de la planta cacereña. / El Periódico

“Seguimos a la espera del informe del CSN sobre la prórroga hasta 2030 de la central, que cumple con los criterios de garantía de suministro, seguridad nuclear y estabilidad de precios. Instamos al Gobierno a que no se demore en su decisión, rompa su silencio y acabe con la incertidumbre de miles de familias del Campo Arañuelo”, ha afirmado María Jesús Lapeira.

“No hay motivo alguno para cerrar la central”

Durante la visita, Lapeira ha insistido en que, a juicio del colectivo, no existen razones técnicas ni de seguridad que justifiquen el cierre de la central nuclear de Almaraz. La portavoz ha destacado que se trata de una instalación “de enorme importancia”, que funciona correctamente y que aplica protocolos de seguridad sometidos a una normativa estricta.

“No hay motivo alguno para cerrar la central, una instalación de enorme importancia, que funciona perfectamente, con los mejores protocolos de seguridad, cumpliendo escrupulosamente con normativas muy estrictas”, ha señalado María Jesús Lapeira. La portavoz ha añadido que las decisiones sobre el futuro de Almaraz no deberían tomarse “muy lejos de aquí” sin escuchar a quienes se verán directamente afectados.

Por su parte, Virginia Aizkorbe, también portavoz de 'Mujeres por Almaraz', ha vinculado la continuidad de la planta con el derecho de las mujeres extremeñas a construir su futuro en su propia tierra. Aizkorbe ha defendido que las familias de la comarca necesitan empleo, industria y oportunidades para evitar que el cierre de la central suponga una pérdida de riqueza, población y expectativas para el entorno rural.

“Las mujeres extremeñas queremos que en nuestra tierra nuestros hijos, nuestras familias, nosotras mismas, podamos labrarnos un futuro con nuestro trabajo y nuestros valores y tradiciones. No necesitamos grandes promesas. Queremos empleo, queremos campo y también queremos industria”, ha afirmado Virginia Aizkorbe.

Cartas, reuniones y movilización institucional

Desde su puesta en marcha el pasado año, 'Mujeres por Almaraz' ha trasladado sus reivindicaciones a distintas instituciones mediante cartas dirigidas, entre otras responsables, a la ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. En esos escritos, el colectivo solicitaba apoyo y comprensión para poder seguir viviendo en su tierra y para mantener oportunidades de futuro vinculadas a la prórroga de la central nuclear.

Con motivo del Día de la Mujer, representantes del colectivo viajaron también a Madrid, donde mantuvieron una reunión con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En ese encuentro, las integrantes de Mujeres por Almaraz defendieron la relación directa entre la continuidad de la central y cuestiones como el empleo, la autonomía económica y las oportunidades reales para las mujeres del entorno rural.

Además, el colectivo ha promovido distintos encuentros con asociaciones de mujeres de la comarca para fortalecer el trabajo en red y ampliar el respaldo social a sus reivindicaciones. Recientemente, 'Mujeres por Almaraz' también se ha reunido con UGT Extremadura para pedir la implicación del sindicato en la defensa de los puestos de trabajo de los que dependen numerosas familias del Campo Arañuelo.

La voz de casi 2.000 mujeres

'Mujeres por Almaraz' nació en el seno de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro y agrupa a seis asociaciones femeninas de la zona: la Asociación de Amas de Casa Pórtico de Extremadura, la Asociación de Mujeres San Bernardo, la Asociación El Encuentro, la Asociación de Fibromialgia, FEAFES Navalmoral de la Mata y la red Women in Nuclear-WiN. El colectivo representa a casi 2.000 mujeres y reclama que la falta de oportunidades, el debilitamiento del tejido productivo y la salida constante de mujeres jóvenes del mundo rural estén en la agenda de prioridades.

'Mujeres por Almaraz' reclama al Gobierno una decisión urgente sobre la continuidad de la central nuclear. / El Periódico

La iniciativa extremeña se inspira en experiencias internacionales de activismo femenino vinculado a la energía nuclear, como Mothers for Nuclear, una asociación creada en 2016 por dos madres trabajadoras de la central de Diablo Canyon, en California. Ese movimiento nació con el objetivo de promover el diálogo sobre la energía nuclear, combatir la desinformación y destacar su papel en la estabilidad energética y ambiental en el contexto del cambio climático.

El caso de Diablo Canyon es citado por el colectivo como ejemplo de movilización social en defensa de la continuidad de una central nuclear. Según 'Mujeres por Almaraz', la presión ciudadana y la implicación de colectivos como Mothers for Nuclear contribuyeron a prolongar hasta 2045 la vida útil de aquella instalación, una referencia que ahora sirve de inspiración para la defensa de Almaraz en Extremadura.