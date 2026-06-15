Dos nuevos permisos mineros ponen el foco en La Siberia extremeña para buscar titanio y fosfatos

El mapa de la investigación minera vuelve a mirar a Extremadura, en este caso con un proyecto compartido con Castilla-La Mancha. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, ha concedido los permisos de investigación Quintus y Tertius a la compañía salmantina Omnis Minería, SL, para estudiar la posible presencia de minerales industriales vinculados a materias primas críticas o estratégicas para la UE en varios municipios de La Siberia y la provincia de Ciudad Real.

Los dos permisos suman 172 cuadrículas mineras y se centran en recursos geológicos de la Sección C, con especial atención a la ilmenita, el rutilo, el circón y los fosfatos. En el lado extremeño, el ámbito incluye Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes, dos municipios de La Siberia, aunque el perímetro de los proyectos se extiende también a Horcajo de los Montes y Navalpino, en la provincia de Ciudad Real.

Dos permisos diferentes

El permiso de investigación Quintus, con expediente CRC12969, comprende una superficie de 110 cuadrículas mineras y afecta a los términos municipales de Helechosa de los Montes y Villarta de los Montes, en Badajoz, además de Horcajo de los Montes y Navalpino, en Ciudad Real.

El segundo permiso, denominado Tertius y con expediente CRC12968, alcanza una superficie de 62 cuadrículas mineras. En este caso, el anuncio recoge como término municipal extremeño afectado Helechosa de los Montes, junto a Horcajo de los Montes y Navalpino, en Ciudad Real.

Sofía Pérez Ramiro

Investigación, no explotación

Los anuncios publicados corresponden al otorgamiento de permisos de investigación, una fase previa que permite estudiar la posible existencia de recursos geológicos en el subsuelo. No supone, por sí misma, una autorización de explotación minera, que requeriría una tramitación posterior y nuevos permisos administrativos.

Ambos anuncios han sido emitidos desde la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real y aparecen firmados por el delegado provincial, Agustín Espinosa Romero. La publicación se realiza, según recoge el texto oficial, para "general conocimiento" y en aplicación de lo previsto en la Ley de Minas y en el Reglamento General para el Régimen de la Minería.

La compañía beneficiaria de los permisos es Omnis Minería, SL. Detrás de los nombres técnicos que figuran en los anuncios hay minerales industriales. La ilmenita y el rutilo están vinculados al titanio, un metal con aplicaciones industriales; el circón se emplea sobre todo en usos cerámicos, refractarios y de fundición; y los fosfatos están relacionados principalmente con la producción de fertilizantes y otros productos industriales.