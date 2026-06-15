¿Protección animal o amenaza para la caza? El debate que abre en Extremadura la nueva norma europea sobre perros y gatos

La futura normativa europea sobre perros y gatos ha abierto un nuevo debate en Extremadura antes incluso de su entrada en vigor. El Parlamento ha aprobado las primeras reglas comunes de la UE para ordenar la cría, el alojamiento, la trazabilidad, la importación y la manipulación de estos animales, aunque el texto aún debe ser adoptado formalmente por el Consejo para empezar a aplicarse. Bruselas lo presenta como una herramienta para frenar abusos, combatir el comercio ilegal de cachorros y garantizar unas condiciones mínimas en todos los Estados miembros.

En la region, el reglamento ha abierto un pulso entre el sector cinegético y las entidades de protección animal. La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) lo interpreta como un riesgo para rehalas, podencos o perros de muestra. La organización considera que introduce conceptos "subjetivos" y critica que no diferencie entre animales de caza y de compañía.

Desde el otro lado, María Manglano, veterinaria y vicepresidenta de la Asociación para la Defensa de los Animales (ADANA) en Badajoz, defiende que una regulación común en la UE es "lo coherente". A su juicio, las necesidades no cambian de un país a otro ni dependen de la actividad que realicen: "Todos los perros, de compañía o de trabajo, deben estar bajo la misma consideración en los estándares de bienestar animal", sostiene.

La definición que abre el choque

Uno de los aspectos que más rechazo provoca en Fedexcaza es la definición de bienestar animal que maneja el reglamento. El documento lo vincula al estado físico y mental de un animal que recibe una nutrición adecuada, vive en un entorno apropiado, mantiene buena salud, expresa comportamientos adecuados y tiene una "experiencia mental positiva de la vida".

El presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, ha calificado la futura regulación como "una absoluta bazofia animalista". Para la federación, esa descripción abre la puerta a interpretaciones difíciles de objetivar. "¿Qué es la ausencia de experiencias negativas? La caza o el enfrentamiento de un perro de presa con un jabalí pueden considerarse experiencias negativas", señala Gallardo, y añade que si estos planteamientos se aplican de forma ideológica, pueden cuestionar la funcionalidad del perro cinegético, cuyo entrenamiento y trabajo en el campo responden a parámetros distintos a los de un animal de compañía.

Manglano rechaza que el concepto esté sujeto a valoraciones subjetivas y recuerda que existe la Ciencia del Bienestar Animal, que estudia el estado físico y mental de los animales en relación con su entorno. Según explica, este campo utiliza indicadores fisiológicos, conductuales y cognitivos para medir dolor, estrés, miedo, placer o capacidad de expresar comportamientos naturales.

Perros de caza y excepciones

La norma contempla particularidades para determinados perros de trabajo, como los vinculados a servicios militares, policiales y aduaneros, o los relacionados con la ganadería y la trashumancia, pero no recoge una excepción específica para los perros de caza.

Fedexcaza interpreta este punto como una exclusión deliberada del sector, porque "mete en el mismo saco" a los perros de compañía y a los utilizados en la actividad cinegética. Gallardo advierte de que "con este reglamento sería muy difícil que las rehalas puedan sobrevivir, con la importancia que tienen para el control de las poblaciones de ungulados silvestres".

Manglano sostiene que las necesidades de los perros "no dependen en absoluto de su actividad". Desde su punto de vista, una tradición o un sector económico puede evolucionar, pero no quedar al margen de criterios mínimos de cuidado. "Ninguna tradición por encima de la razón", afirma.

Rehalas, ataduras y manejo

El texto aprobado también prohíbe mantener perros o gatos atados durante más de una hora, salvo durante un tratamiento médico o durante la participación en espectáculos, exposiciones y competiciones. La federación subraya que los animales de rehalas pueden permanecer sujetos durante desplazamientos o concentraciones por razones de seguridad. "Cuando van en su transporte tienen que ir atados porque, si no, se pelean entre ellos", explica Gallardo. Según defiende, no se trata necesariamente de maltrato, sino de una forma de evitar incidentes.

La vicepresidenta de ADANA sitúa el debate en garantizar condiciones mínimas: "¿Qué sector que trata con animales no querría que estos estén protegidos por leyes que velen por su bienestar?", plantea.

Venta, importaciones y cría

La norma también refuerza el control sobre la venta online y la entrada de animales desde fuera de la UE. Los anuncios de perros y gatos deberán acreditar la identificación del ejemplar y pasar por un sistema europeo de verificación con un código. El documento busca evitar además que lleguen desde terceros países para venderse después.

El reglamento establece que una perra o una gata no podrá tener más de tres camadas en un periodo de dos años y prevé que las hembras sometidas a dos cesáreas no vuelvan a utilizarse para criar. En materia de cría, prohíbe además la reproducción entre familiares, salvo autorización por necesidades concretas de preservación de razas locales.

Gallardo asegura que Fedexcaza no cuestiona que se controle la comercialización profesional, pero advierte de que el texto puede afectar a prácticas habituales entre cazadores. "Cualquier cazador con una rehala puede tener dos o tres crías y cambiar perros con otros compañeros para evitar la consanguinidad", señala.

Abandono y control real

Desde ADANA, Manglano considera que la trazabilidad es una de las claves para que las denuncias de abandono o maltrato puedan prosperar. Advierte de que las cifras "bailan de unas fuentes a otras" porque muchos casos no se denuncian y porque numerosos perros rescatados carecen de microchip, lo que dificulta identificar responsables.

La veterinaria precisa que habla de los casos que llegan al conocimiento de la asociación, que pueden ser "la punta del iceberg". Sostiene que buena parte de los avisos recibidos se refieren a razas de aptitud cinegética en zonas rurales, en situaciones de hacinamiento o malas condiciones higiénico-sanitarias. En esos casos, explica, la entidad da aviso al Seprona e incluye informe veterinario cuando corresponde.

Microchip y calendario

El punto más conocido de la futura normativa es la identificación obligatoria de todos los perros y gatos mediante microchip. El texto aprobado por el Parlamento prevé que queden inscritos en bases de datos nacionales interoperables para reforzar la trazabilidad en toda la UE. Esta obligación afectará también a los propietarios particulares, aunque de forma escalonada: cuatro años para operadores, vendedores, criadores y refugios; diez años para los dueños de perros que no comercialicen animales; y quince años para los de gatos.

Aunque el texto ya ha superado el trámite parlamentario, su aplicación no será inmediata. El reglamento entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y se aplicará, con carácter general, dos años después. Otros requisitos tendrán calendarios propios: la verificación online y las bases de datos llegarán a los cuatro o cinco años; las competencias formativas, a los siete; y la autorización de determinados establecimientos de cría, a los ocho.

Al tratarse de un reglamento, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros, aunque cada país deberá organizar controles, sanciones y desarrollo práctico. En España, donde ya existe una Ley de Bienestar Animal desde 2023, el nuevo marco europeo no sustituirá toda la regulación estatal, pero sí añadirá un suelo común para la UE y reforzará especialmente el control sobre cría, venta, importaciones, anuncios online, identificación y registros.