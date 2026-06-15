La petición de subida salarial de los docentes extremeños ya tiene cifra: más de 117 millones para 2026

El debate salarial de los docentes extremeños vuelve a moverse, pero esta vez con una cifra concreta. La propuesta registrada por el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ante la Asamblea de Extremadura plantea que los grupos parlamentarios incorporen enmiendas al proyecto de presupuestos autonómicos de 2026 para avanzar en la mejora retributiva del profesorado de la enseñanza pública no universitaria.

La cuantificación supera los 117 millones de euros si se suman las tres medidas que aparecen detalladas económicamente: la homologación salarial, la implantación del primer nivel de la carrera profesional docente y la extensión del complemento de tutoría. A esa cantidad habría que añadir el coste de recuperar las pagas extraordinarias completas, que la organización también reclama, pero que no aparece cifrado en la solicitud.

La clave política está ahora en si los grupos de la Asamblea convierten esa reclamación en enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. La petición ha sido dirigida a PP, PSOE, UPE y Vox, además de al presidente de la Cámara.

De dónde salen los 117 millones

La principal partida es la de la homologación salarial. PIDE plantea incrementar el Complemento de Comunidad Autónoma en 240 euros mensuales en 14 pagas. Según sus cálculos, esa medida tendría un coste total de 73,8 millones de euros en 2026, aunque el propio sindicato precisa que 24,6 millones ya estarían incluidos en el proyecto presupuestario.

La segunda medida cuantificada es la carrera profesional docente. La organización pide reconocer y abonar el primer nivel a todo el profesorado, con una cuantía de 150,89 euros mensuales en 12 pagas. El impacto económico estimado asciende a 31,68 millones.

La tercera partida afecta al complemento de tutoría. La propuesta reclama extenderlo a todos los docentes de la educación pública extremeña, con una cuantía de 49,66 euros mensuales en 14 pagas. El coste calculado es de 12,16 millones.

La suma de esas tres medidas alcanza los 117,65 millones de euros. No obstante, el impacto adicional sobre las cuentas dependería de cómo se computen las cantidades ya recogidas en el proyecto presupuestario y de si finalmente alguna de las enmiendas es asumida por los grupos parlamentarios.

Qué cobrarían de más los docentes

La propuesta tiene una lectura directa para el bolsillo del profesorado. En el caso de la homologación salarial, el sindicato plantea una mejora de hasta 240 euros al mes en el complemento autonómico, repartida en 14 pagas.

A esa cantidad se sumaría, en su caso, el reconocimiento del primer nivel de carrera profesional, con 150,89 euros mensuales en 12 pagas. Además, la extensión del complemento de tutoría supondría otros 49,66 euros mensuales en 14 pagas para el personal incluido en esa medida.

El sindicato enmarca estas cantidades en la necesidad de reducir la brecha salarial con otras comunidades autónomas. Según PIDE, los docentes extremeños perciben de media un 19% menos que sus homólogos de otras regiones y han perdido alrededor de un 25% de poder adquisitivo desde los recortes aplicados en 2010.

La paga extra completa, el coste pendiente

La cuarta reclamación no aparece cuantificada, pero tiene un peso relevante en la propuesta. PIDE insta a recuperar las pagas extraordinarias completas para el personal docente de los centros públicos y para el resto de empleados públicos de la Junta de Extremadura.

La organización sostiene que las pagas extra fueron reducidas tras los recortes de 2010 y que actualmente no incorporan la totalidad de las retribuciones. En su argumentario, cita el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de Extremadura para defender que las pagas deben incluir una mensualidad de retribuciones básicas y la totalidad de las complementarias.

El sindicato recuerda además que los ayuntamientos de Badajoz y Cáceres han acordado abonar la paga extraordinaria completa a sus empleados desde junio de 2026. Por eso plantea que la Junta recupere también ese derecho con cargo a fondos propios y que se inste al Gobierno de España a restituir normativamente su percepción íntegra para todos los empleados públicos.

Una negociación que sigue sin calendario

La propuesta llega después de varias reclamaciones sindicales sobre la homologación salarial. PIDE sostiene que durante la anterior legislatura no hubo una negociación real y critica que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional aplicara unilateralmente desde el 1 de enero de 2026 una subida de 80 euros brutos en el Complemento de Comunidad Autónoma.

Según el sindicato, solo existe por ahora una promesa verbal de reunión con las organizaciones con representación en la Mesa Sectorial de Educación durante la semana del 15 de junio para retomar la negociación. También asegura que no se ha facilitado un borrador de calendario ni se ha convocado una mesa técnica para definir las materias a tratar.