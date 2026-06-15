La toma de posesión de los técnicos de empleo de Extremadura se retrasa hasta septiembre

La toma de posesión de los técnicos de empleo de la Junta de Extremadura se irá previsiblemente al 1 de septiembre. La Administración autonómica maneja ya un calendario para cerrar el proceso extraordinario de estabilización, aunque la incorporación a las plazas no llegará hasta después del verano, una previsión que ha generado malestar entre parte del colectivo afectado.

Según explica la Junta, el baremo definitivo salió publicado el pasado martes 26 de mayo y desde entonces está abierto el plazo de un mes para la interposición de posibles recursos de alzada. Ese periodo finalizará a finales de junio y la Administración calcula que la resolución de los recursos que puedan presentarse se prolongará hasta principios de julio.

La previsión del Ejecutivo es publicar a mediados de julio en el Diario Oficial de Extremadura la lista definitiva de seleccionados. A partir de ahí, se solicitará a los aspirantes la documentación correspondiente, para lo que dispondrán de diez días hábiles. Después se celebrará el acto de elección de plazas, que la Junta sitúa en torno a mediados de agosto, con el objetivo de que las incorporaciones puedan producirse el 1 de septiembre.

El proceso, convocado a finales de 2022 al amparo de la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad, afecta a 126 plazas y contó con casi 700 aspirantes inscritos. Su resolución se ha visto demorada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que obligó a revisar uno de los apartados de la baremación.

Aunque la publicación del baremo definitivo supone un avance, entre los afectados persiste la sensación de incertidumbre por los trámites que aún quedan pendientes. El listado difundido recoge las reclamaciones estimadas y desestimadas, pero el proceso no concluirá hasta que se publique en el DOE la relación definitiva de seleccionados, se abra el plazo para presentar la documentación, se adjudiquen las plazas y se produzca la toma de posesión.

Las quejas

«Vale, han sacado un listado definitivo, pero seguimos parados porque no tenemos aún una fecha efectiva de incorporación», señalaba una de las trabajadoras afectadas, que prefiere mantener el anonimato, antes de que la Junta trasladara a este diario la previsión del 1 de septiembre. A su vez, la empleada lamenta que la incorporación se demore de nuevo hasta después del verano. «Nos dicen que será después de verano porque se mete julio y agosto, pero nosotros en verano también trabajamos», sostiene.

La profesional subraya que las oficinas no cierran durante los meses estivales y que la actividad continúa. «Esto no es un juzgado en agosto. Aquí se sigue atendiendo y se sigue trabajando», insiste. El colectivo considera que la falta de certezas durante los últimos meses ha dificultado la organización personal y laboral de los aspirantes. «Pedimos un calendario concreto», resume la trabajadora, «Tenemos vida y familia, necesitamos certezas», añade.

La afectada recuerda que otros procesos de estabilización de la administración autonómica ya han avanzado con fechas concretas de adjudicación e incorporación, mientras que este procedimiento continúa pendiente de trámites. «La sensación que tenemos es que se están riendo de nosotros», afirma. «Nos sacan el listado, pero el proceso no ha terminado. Falta la publicación en el DOE y falta saber cuándo vamos a tomar posesión», denunciaba.