Vox reivindica sus políticas en la Junta: "Los extremeños no van a mantener a falsos menores"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Inés Checa, ha asegurado este lunes que su formación "cumple lo que prometió en campaña" y que seguirá combatiendo lo que considera fomento de la inmigración irregular desde todas las instituciones, "siempre dentro de la legalidad".

Checa ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha situado el foco en las medidas anunciadas el viernes por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. Según recordó, la Junta de Extremadura solicitará a la Fiscalía de Menores autorización para practicar pruebas de determinación de edad a menores extranjeros no acompañados acogidos en la región cuando existan "dudas" sobre la edad declarada.

"Los extremeños no van a mantener a falsos menores", ha subrayado la portavoz de Vox, en una intervención en la que ha insistido en que esa medida forma parte de los compromisos asumidos por su partido en el pacto de gobierno autonómico con el PP.

Recurso contra nuevos repartos

La dirigente de Vox también ha destacado que el Ejecutivo regional recurrirá judicialmente los nuevos repartos de menores extranjeros no acompañados que pretenda hacer el Gobierno de Pedro Sánchez desde otras comunidades autónomas hacia Extremadura.

Lucía Feijoo Viera

La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los ejes políticos de Vox dentro del Ejecutivo autonómico, especialmente desde que la formación asumió competencias en el área de Servicios Sociales y Familia dentro del nuevo organigrama de la Junta. Checa ha defendido que esas actuaciones se desarrollarán dentro del marco legal y con intervención de la Fiscalía cuando sea necesario.

Equiparación salarial docente

La portavoz parlamentaria ha abordado además la situación del profesorado extremeño. Checa ha denunciado que en España no puede haber "docentes de primera y docentes de segunda según el Código Postal" y ha recordado que la equiparación salarial del profesorado es una de las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno firmado entre Vox y el PP.

Según ha señalado, la homologación salarial progresiva ya figura en los presupuestos autonómicos para 2026. En ese punto, ha criticado al PSOE y a Unidas por Extremadura por haber presentado una enmienda a la totalidad de las cuentas regionales, al entender que con esa posición rechazan también una medida que, según Vox, beneficia a los docentes extremeños.

Críticas al Gobierno de Sánchez

Checa también ha llevado su intervención al plano nacional y ha afirmado que este lunes comienza otra semana "muy complicada" para el PSOE y para lo que ha definido como "todas sus tramas de corrupción".

En ese contexto, ha aludido a la comparecencia judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la comparecencia prevista de José Luis Rodríguez Zapatero, al que se ha referido como el "joyero".

"¿Qué tiene que suceder para que caiga este gobierno corrupto y criminal?", ha planteado Checa, que ha sostenido que los españoles "ya no pueden aguantar más". Sus acusaciones se enmarcan en la estrategia de oposición de Vox al Ejecutivo central y fueron formuladas en todo momento como valoración política de la portavoz parlamentaria.