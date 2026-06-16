Seis novilleros toman Extremadura en un circuito clave para su futuro

El Circuito de Novilladas de Extremadura 2026 recorrerá varios municipios de la región a partir del próximo 18 de julio. Esta cuarta edición estará formada por seis festejos en los que participarán seis novilleros. Las tres primeras corridas serán clasificatorias, las dos siguientes las semifinales y por último, la gran final, que tendrá lugar en Almendralejo.

En el acto de presentación -celebrado en el Hospital Centro Vivo de Badajoz- se ha realizado el sorteo de carteles. En el primer encuentro se enfrentarán en Jerez de los Caballeros David Gutiérrez y Pepe Martínez, este último debutando con picadores. El segundo festejo clasificatorio se celebrará en Brozas el 19 de julio con la participación de Carlos Tirado y Darío Romero y el último tendrá lugar en Azuaga el 25 de julio, donde competirán Jorge Hurtado y Jesús Yglesias.

De esta primera fase saldrán los novilleros que pasarán a la siguiente ronda, las semifinales, donde la competición se volverá más exigente. La primera semifinal se celebrará en Zarza la Mayor el 8 de agosto y la otra en Torrecillas de la Tiesa el día 15 de ese mismo mes. En esta fase se decidirán quiénes serán los finalistas.

Novilleros participantes

Carlos Tirado y Darío Romero se enfrentarán el próximo 19 de julio en la Plaza de Toros de Brozas. Carlos viene de la provincia de Huelva y tiene experiencia en otros certámenes como en el Circuito de Novilladas de Andalucía 2025, en el que se proclamó vencedor. Este año tiene como objetivo «llegar a la final y dar a conocer a los extremeños su manera de ver el toreo». El novillero aseguró que se siente afortunado porque está «donde muchos quisieran estar».

Darío Romero, por su parte, es un novillero cacereño de 22 años que se mostró satisfecho con el resultado del sorteo: «Me ha tocado la única plaza de la provincia de Cáceres en la que hay una clasificatoria». Sin embargo, es consciente de que enfrentarse al ganador de un circuito de novilladas es «todo un reto».

Para ambos, la dimensión y el alcance de este circuito representan un gran desafío, pero también una oportunidad enorme para sus carreras profesionales.

Organismos vinculados

A este circuito están adscritas entidades como la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, que continúa siendo un referente nacional en el sector. En ella se han formado en total más de 800 alumnos, muchos de ellos son a día de hoy figuras más que consagradas del panorama taurino como Talavante, Ginés Marín o Perera. Así lo explicó María José Benavides, diputada delegada de tauromaquia de la Diputación de Badajoz que también aseguró que «de esta escuela proceden varios ganadores de años anteriores y cuatro de los seis participantes de este año».

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Otro ejemplo es la Fundación del Toro de Lidia, organizador de este ciclo de novilladas junto a ambas instituciones provinciales. Su presidente, Victorino Martín explicó en el acto de presentación que es necesario apoyar la trayectoria profesional de estos jóvenes novilleros que son los verdaderos protagonistas: «Lo importante es el camino, aunque solo pueda ganar uno, todos los participantes aprenderán algo muy valioso para sus carreras».