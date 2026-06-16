Las comarcas de Vegas del Guadiana y Tajo y Montánchez estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas

Las comarcas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Tajo y Montánchez, en la de Cáceres, estarán mañana miércoles en alerta amarilla por altas temperaturas, que podrían llegar a los 38 grados y 36 grados, respectivamente. Los avisos se iniciarán a las 13.00 horas y finalizarán a las 21.00 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En ese sentido, para el día de mañana se espera una jornada inicialmente poco nubosa, aunque aumentará la nubosidad con nubes de evolución diurna. Por la tarde, existe probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta y ser localmente fuertes.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con máximas significativamente altas en la depresión del Guadiana. En concreto, los termómetros alcanzarán los 38 grados en Badajoz y los 36 en Cáceres, con mínimas de 19 y 20 grados, respectivamente. El viento soplará flojo de dirección variable, con algún intervalo moderado y sin descartar rachas fuertes en zonas de tormenta.

Resto del país

En el conjunto del país, el calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas. Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se darán en Córdoba, Jaén y Sevilla; Huesca, Teruel y Zaragoza; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra, y Ribera del Ebro de La Rioja.

Además, los avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Liébana; Lugo y Ourense. Por su parte, León, Palencia y Zamora estarán en aviso sólo por tormentas.

Aemet ha indicado que la estabilidad predominará este miércoles en buena parte de la Península por la influencia de las altas presiones. En líneas generales, habrá cielos poco nubosos o despejados en Baleares, el sur y el tercio este. En los litorales norte y de Cataluña serán probables los cielos con nubes bajas, aunque con tendencia a abrirse claros durante la tarde.

Asimismo, el pronóstico recoge abundante nubosidad de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, el sistema Ibérico, Extremadura, el oeste de la meseta sur, los Pirineos y los sistemas Béticos. Durante esta jornada, se prevén chubascos y tormentas fuertes, en el interior este de Galicia, el noroeste de Castilla y León y la cordillera Cantábrica, zonas donde pondrán ser incluso muy fuertes e ir acompañadas de granizo.

De manera puntual, podrían darse también chubascos en otros puntos de la meseta norte, Extremadura, los Pirineos y la Ibérica norte. En Canarias, los cielos estarán con intervalos de nubes en el norte, que pueden dejar algo de precipitación, y despejados en el sur. Asimismo, son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en el interior de Galicia y del Cantábrico.

Termómetros

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las máximas subirán de forma generalizada. Así se podrán superar los 35-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste. Los 36-38ºC en el valle del Ebro y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. De hecho, en este último se podría llegar a los 40ºC.

Por otro lado, las mínimas bajarán en el tercio este, se mantendrán sin cambios en los litorales del norte y subirán en el resto del territorio. Se prevén noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan cambios térmicos.

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Por último, Aemet ha indicado que predominará el viento flojo de componente este en el tercio oriental peninsular y Baleares, moderado en el litoral del sureste. Soplará flojo, del norte en el Cantábrico y Galicia y variable en las mesetas. En el Estrecho, el levante será moderado, con algún intervalo de fuerte, y en el suroeste, predominará la componente oeste. En Canarias el alisio será flojo o moderado.