Cotrina plantea recuperar el diálogo social con medidas para pymes y autónomos

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha planteado este martes la necesidad de "recuperar el diálogo y la concertación social" en la región con medidas dirigidas a pymes, autónomos y empresas. Lo ha hecho tras reunirse con la Cámara de Comercio de Badajoz para recoger propuestas que el Grupo Socialista incorporará a sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de Extremadura para 2026.

Cotrina ha mantenido un encuentro institucional con el presidente y la directora general de la Cámara pacense, Mariano García Sardiña y Sandra Soriano, así como con representantes de organizaciones empresariales como Apyme, ABA, ATA y CEAL. En la reunión se han analizado los principales retos del tejido empresarial extremeño y las medidas que, según el PSOE, pueden mejorar la competitividad de la comunidad.

Propuestas empresariales

Entre las iniciativas abordadas figuran un plan de simplificación administrativa para autónomos y pequeñas y medianas empresas, un programa de impulso a la FP Dual que refuerce la coordinación entre empresas, centros educativos, Cámara de Comercio y Administración, y medidas para favorecer la consolidación del trabajo autónomo y el relevo generacional en el comercio y los negocios rurales.

El PSOE también ha señalado la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales en las pymes y de avanzar en un plan de vivienda que ayude a atraer trabajadores y actividad económica, entre otras acciones.

Para Sánchez Cotrina, "Extremadura necesita volver a hablar en serio con quienes generan empleo, inversión y oportunidades". El dirigente socialista ha defendido que la estabilidad política debe traducirse en "seguridad jurídica, planificación, capacidad de ejecución, menos incertidumbre, menos burocracia innecesaria, formación adaptada a las necesidades de las empresas y una administración que acompañe en lugar de obstaculizar".

Enmiendas al presupuesto

El secretario general del PSOE extremeño ha indicado que esta reunión da continuidad al planteamiento que defendió durante el debate de totalidad de los presupuestos, cuando ofreció siete grandes acuerdos de región como alternativa al proyecto de la Junta.

Carlos Gil

"No basta con criticar unos presupuestos, hay que construir una alternativa útil para Extremadura", ha afirmado Cotrina, que ha añadido que esa alternativa debe hacerse escuchando a quienes conocen de primera mano las necesidades de la economía regional.

En este sentido, el dirigente socialista ha lamentado que, pese a disponer de los presupuestos más elevados de la historia de la comunidad, el Ejecutivo autonómico "carece de un proyecto transformador para Extremadura". Según ha sostenido, la región cuenta con recursos, empresas, talento y oportunidades, pero "falta dirección política, planificación y capacidad de ejecución".

Relación con las empresas

Cotrina ha insistido en que "hablar con quienes crean empleo no es una opción; es una obligación para cualquier gobierno que aspire a construir el futuro de Extremadura".

Por último, ha reiterado la voluntad del PSOE de mantener una relación estable de trabajo con la Cámara de Comercio de Badajoz y con el conjunto del tejido empresarial regional para "seguir incorporando propuestas que mejoren la competitividad de Extremadura y favorezcan un crecimiento económico sostenible basado en el diálogo, la estabilidad y los grandes acuerdos".