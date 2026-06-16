La Diputación de Cáceres eleva al Gobierno su apoyo unánime para mantener abierta la Central Nuclear de Almaraz

La Diputación Provincial de Cáceres ha reafirmado su defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz tras la aprobación por unanimidad, en el pleno celebrado el pasado 28 de mayo, de una iniciativa respaldada por PSOE y PP. El acuerdo institucional reclama la prolongación de la vida útil de la instalación por su peso en el empleo, la actividad económica y la fijación de población en el entorno rural del Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura.

Un acuerdo remitido al presidente del Gobierno

El acuerdo ha sido trasladado al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La institución provincial solicita que, una vez emitido el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que se espera favorable, se adopten sin demora las decisiones administrativas necesarias para autorizar la continuidad de la central.

Según recoge el certificado del acuerdo plenario, “la Diputación de Cáceres ha manifestado de forma reiterada y unánime, tanto en la presente legislatura como en las anteriores, la necesidad de que la central nuclear de Almaraz mantenga su actividad porque, además de por su aportación de energía a la red nacional, es un elemento de creación de empleo y de fijación de población al territorio”, señala la institución provincial. La defensa de la central se enmarca así en una posición mantenida durante años por la corporación provincial, que vuelve a subrayar el impacto de la planta en el tejido social y económico cacereño.

Defensa del empleo y del medio rural

La Diputación insiste en que su postura responde a los intereses de la ciudadanía de la provincia de Cáceres, de la comarca del Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura. El certificado recalca que la institución no actúa en defensa de las empresas eléctricas ni del Gobierno de España, sino en favor de las oportunidades laborales y de desarrollo que permiten vivir y trabajar en los entornos rurales.

Reunión del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, con trabajadores de la central nuclear de Almaraz / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

En este sentido, el documento aprobado recoge que “esta institución —como así se les ha trasladado a los miembros del comité de empresa de la central nuclear de Almaraz— no defiende a las empresas eléctricas ni al Gobierno de España, responde exclusivamente a la defensa de los intereses de la ciudadanía de la provincia de Cáceres, de la comarca del Campo Arañuelo y del conjunto de Extremadura, así como a la necesidad de generar empleo que permita a las personas vivir y trabajar en los entornos rurales”, según el certificado del pleno. La Diputación vincula la continuidad de Almaraz con la lucha contra la despoblación y con la necesidad de sostener actividad económica en una zona estratégica para Extremadura.

Petición de respuesta “sin dilación”

El consenso alcanzado por PSOE y PP en la institución provincial refleja, según el acuerdo, la necesidad de mantener la actividad de la central mientras no exista una alternativa capaz de generar el empleo, la actividad económica y las oportunidades de desarrollo que actualmente aporta al territorio. La corporación provincial considera que cualquier decisión sobre el futuro de Almaraz debe tener en cuenta el impacto directo que tendría el cierre de la planta sobre la comarca y sobre el conjunto de la provincia.

El certificado enviado al Ejecutivo concluye que, “por lo expuesto, la Diputación de Cáceres considera que, en previsión de un informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear, la respuesta del Gobierno de España y de la Vicepresidencia Tercera y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe producirse sin dilación, pronunciándose a favor de la continuidad de la central nuclear de Almaraz”, recoge el acuerdo. Con esta iniciativa, la Diputación de Cáceres vuelve a situar el futuro de la Central Nuclear de Almaraz como una prioridad institucional para la provincia y para Extremadura.