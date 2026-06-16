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Financiación autonómica

Extremadura recibirá 64,7 millones del fondo de liquidez autonómica en el tercer trimestre

La comunidad suma 640,17 millones asignados en lo que va de 2026, incluidos 394 millones para emergencias

Extremadura ha recibido hasta ahora 640,17 millones de euros del fondo en 2026.

Extremadura ha recibido hasta ahora 640,17 millones de euros del fondo en 2026. / cedida

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El Gobierno ha asignado a Extremadura 64,77 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para el tercer trimestre de 2026, dentro del compartimento de Facilidad Financiera. La decisión se ha adoptado en la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE), que ha aprobado un reparto total de 6.372,8 millones de euros entre varias regiones.

Con esta nueva cantidad, Extremadura ha recibido hasta ahora 640,17 millones de euros del fondo en 2026. La cifra se desglosa en 180,06 millones en el primer trimestre, 1,34 millones en el segundo, los 64,77 millones aprobados ahora para el tercero y 394 millones en el apartado de emergencias.

Cataluña y Comunitat Valenciana concentran la mayor parte

El grueso de la financiación acordada para el tercer trimestre se lo han llevado Cataluña, con 3.237,56 millones, y la Comunitat Valenciana, con 2.126,03 millones. También han recibido fondos la Región de Murcia, con 532,57 millones; Aragón, con 240,31 millones; Illes Balears, con 171,54 millones, y Extremadura, con los citados 64,77 millones.

Las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y Comunitat Valenciana solicitaron su adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas en 2026. En cambio, no se ha incluido asignación para Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, al no haber solicitado financiación con cargo a este mecanismo.

Liquidez a bajo coste

El Ministerio de Hacienda ha destacado que la aprobación de estos acuerdos reafirma el "compromiso" del Gobierno con las comunidades autónomas y refuerza el papel del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, un instrumento que aporta liquidez a bajo coste a los territorios.

Noticias relacionadas y más

En conjunto, y contando con los acuerdos aprobados este lunes por la CDGAE, los recursos asignados hasta el momento por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2026 ascienden a 22.468 millones de euros.

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