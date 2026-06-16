Un extremeño entra en la cúpula nacional de los regantes españoles

El regadío extremeño gana peso en los órganos nacionales de representación. Primitivo Gómez Pascual, secretario de la Asociación de Comunidades de Regantes de Extremadura (Regantex), ha sido elegido vicepresidente primero de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), la principal organización representativa de los regantes españoles.

El nombramiento se ha producido durante la renovación de los órganos de gobierno de Fenacore, cuyos cargos se actualizan cada cuatro años. Gómez Pascual asumirá esta responsabilidad durante el próximo mandato y se convierte así en uno de los máximos representantes del regadío nacional.

Agricultor de profesión y con una amplia trayectoria en el asociacionismo agrario, Gómez Pascual mantiene una estrecha vinculación con las comunidades de regantes desde 1997. Desde 2009 preside la Comunidad de Regantes de Valdecañas y, desde 2021, ocupa la presidencia de Fertajo, organización que representa a las comunidades de regantes de la cuenca del Tajo en Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Como presidente de Fertajo, forma parte de la Comisión Permanente de Fenacore, integrada por la presidencia y tres vicepresidencias. Su elección como vicepresidente primero supone, según Regantex, un reconocimiento a la labor desarrollada durante años en defensa de los intereses de los regantes y una mayor capacidad de interlocución con las administraciones públicas y los organismos responsables de la gestión del agua.

Más voz en Madrid

"Este nombramiento me permitirá participar en más reuniones, disponer de más información y seguir trabajando para defender los intereses de los regantes, fortaleciendo la comunicación y la colaboración entre las administraciones y las comunidades de regantes", ha señalado Gómez Pascual.

Desde Regantex se considera que esta designación representa un hito para el regadío extremeño, al situar a una organización vinculada a la región en un puesto de alto nivel dentro de Fenacore. La asociación entiende que esa presencia permitirá trasladar con mayor fuerza las necesidades y reivindicaciones de los regantes extremeños al ámbito nacional.

El nombramiento llega, además, en un momento de fortalecimiento del asociacionismo agrario. Regantex, constituida hace pocos años, agrupa actualmente a la mayoría de las comunidades de regantes de Extremadura y representa alrededor de 160.000 hectáreas de regadío. También Fertajo ha experimentado un notable crecimiento en número de comunidades asociadas durante los últimos años.

Para Gómez Pascual, la unión del sector será clave en los próximos años. "La unión de las comunidades de regantes es fundamental para afrontar los retos actuales. No podemos acudir de manera individual a las administraciones. El asociacionismo nos permite defender mejor nuestros intereses y alcanzar objetivos que serían muy difíciles de conseguir por separado", ha afirmado.

Retos del agua

Entre los principales desafíos del sector figuran la planificación hidrológica del próximo ciclo 2028-2033, la revisión de los caudales ecológicos, la necesidad de acelerar la modernización de regadíos, la gestión de las sequías y el desarrollo de nuevas infraestructuras de almacenamiento y regulación.

En este contexto, Gómez Pascual ha subrayado la importancia de impulsar soluciones que permitan contar con explotaciones más modernas, eficientes y rentables. "Nuestro objetivo es lograr unos regadíos más competitivos y sostenibles. Solo así podremos garantizar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer el necesario relevo generacional en el campo", ha señalado.

Con este nombramiento, Extremadura refuerza su presencia en los principales foros de decisión del regadío español y consolida su papel como una de las regiones de referencia en la defensa de un uso eficiente, sostenible y estratégico del agua para la agricultura.