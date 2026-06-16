La granja de 320.000 gallinas de Ribera del Fresno suma un nuevo socio y eleva la inversión a 18 millones

La futura granja campera de Huevos Guillén en Ribera del Fresno da un nuevo paso empresarial. CEX Capital ha formalizado su entrada como socio estratégico en el proyecto, cuya inversión global se sitúa ahora en 18 millones de euros, frente a los 14,5 millones anunciados en abril.

El movimiento incorpora una novedad relevante: la entrada de un socio financiero extremeño en la operación. La granja mantiene la previsión de alcanzar una capacidad de 320.000 gallinas camperas, distribuidas en ocho naves de puesta, y una producción cercana a los 100 millones de huevos al año.

La instalación ya había dado en primavera un paso clave al obtener la declaración de impacto ambiental favorable de la Junta de Extremadura, así como el respaldo urbanístico del Ayuntamiento de Ribera del Fresno. Ahora, la formalización de la entrada de CEX Capital permite avanzar en la financiación y desarrollo de un complejo que se ejecutará de forma progresiva.

Una alianza para acelerar el proyecto

La operación se ha formalizado ante notario con la participación del director de Inversiones de CEX Capital, Eduardo Rodríguez Quirós, y del CEO de Huevos Guillén, Joaquín Guillén. La incorporación de la sociedad de inversión se articula mediante una aportación de capital destinada a acompañar el crecimiento del proyecto y facilitar su implantación en Extremadura.

Gallinas al aire libre en una de las instalaciones de Huevos Guillén. / Cedida

Rodríguez Quirós ha destacado que la firma representa "un ejemplo del modelo de acompañamiento que caracteriza a la Corporación, basado en establecer alianzas a largo plazo con empresas que cuentan con proyectos sólidos, capacidad de crecimiento y un claro compromiso con Extremadura".

Desde Huevos Guillén, Joaquín Guillén ha subrayado que la entrada de CEX Capital supone "un respaldo importante para afrontar esta nueva etapa de crecimiento con la máxima garantía y estabilidad". También ha señalado que el nuevo socio aporta "no solo recursos financieros, sino también una visión estratégica y un profundo conocimiento del tejido empresarial extremeño".

Más de 60 empleos directos

La futura granja se ubicará en Ribera del Fresno y estará organizada en cinco núcleos productivos adaptados al sistema de producción campera, con acceso de las aves a zonas exteriores habilitadas. La empresa prevé la creación de más de 60 empleos directos, además de actividad indirecta vinculada a servicios auxiliares, suministros y trabajos asociados al funcionamiento del complejo.

El proyecto refuerza la presencia de Huevos Guillén en Extremadura, donde la compañía ya cuenta con una explotación en Almendralejo. La cercanía entre ambas instalaciones permitirá generar sinergias logísticas e industriales, especialmente en los procesos de clasificación, envasado y distribución.

Inversión agroalimentaria en Extremadura

La actuación se enmarca también en la hoja de ruta inversora de CEX Capital para 2026, ejercicio en el que la Corporación prevé movilizar ocho millones de euros en proyectos empresariales vinculados a sectores considerados estratégicos para la región, entre ellos el agroalimentario.

Con esta operación, la granja de Ribera del Fresno suma un nuevo impulso empresarial después de haber superado los principales trámites administrativos. La novedad está ahora en el respaldo financiero y estratégico de CEX Capital a un proyecto que ya figuraba entre las inversiones avícolas más relevantes previstas en Extremadura.