Granja de Torrehermosa prepara uno de los mayores secaderos de jamón de España: 50 millones de inversión

Granja de Torrehermosa tendrá una de las mayores instalaciones de secado de jamón de España. La empresa Secadero Altos de Torrehermosa S.L. (Secalto) proyecta una inversión global de 50 millones de euros para poner en marcha una planta de procesado y secado de jamones en unas instalaciones industriales adquiridas en el municipio pacense, una actuación que prevé la creación de 77 nuevos empleos directos y el mantenimiento de otros 23 puestos de trabajo estables.

El proyecto ha recibido este martes el respaldo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que ha autorizado a Extremadura Avante Inversiones a formalizar un préstamo participativo de 2 millones de euros solicitado por la empresa para avanzar en la puesta en marcha de la planta. La medida ha sido anunciada por la portavoz de la Junta, Elena Manzano, tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico.

Manzano ha explicado que el Gobierno regional va a apoyar "con dos millones de euros la creación de una planta de procesado y secado de jamones en Granja de Torrehermosa". Según ha indicado, se trata de una iniciativa de Secalto que contempla una inversión global de 50 millones y la generación de 77 nuevos empleos directos en la región.

Un préstamo a siete años

El apoyo financiero se articulará a través de un préstamo participativo con un plazo de siete años, con cargo al fondo Extremadura Avante Financiación III FICC. Secalto es una compañía constituida en septiembre de 2024 y dedicada a la industrialización y comercialización de jamones curados.

La empresa adquirió en febrero de 2025 unas instalaciones industriales en Granja de Torrehermosa que pretende transformar en una de las principales plantas de secado de jamón del país. La reforma de esas instalaciones continúa actualmente y para ese proceso se ha solicitado el respaldo financiero autorizado por el Ejecutivo autonómico.

La portavoz de la Junta ha defendido que esta línea de apoyo muestra el compromiso del Gobierno regional con el tejido agroindustrial extremeño, porque, según ha señalado, este tipo de actuaciones "contribuyen a la economía, generan empleo estable y fijan población en nuestros municipios".

Digitalización de empresas

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una segunda medida económica vinculada a la transformación digital. En concreto, ha dado luz verde a la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para suscribir un convenio con Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura por el que se formaliza una transferencia específica de 90.000 euros.

Esa cantidad se destinará a reforzar en 2026 la Oficina Técnica para la Estrategia de Digitalización de Extremadura, un recurso puesto en marcha en 2020 para acompañar a empresas, pymes y autónomos en sus procesos de digitalización. Entre las acciones previstas figuran el mantenimiento del Portal Extremadura Digital, el seguimiento de la Estrategia de Transformación Digital y la organización de espacios de encuentro entre empresas para generar oportunidades de negocio y empleo.

Manzano ha señalado que esta iniciativa está pensada para fomentar la digitalización del tejido productivo extremeño y ofrecer herramientas y asesoramiento a las empresas en ámbitos como la implantación del comercio electrónico. También ha indicado que se organizarán encuentros para conectar compañías y se celebrará una jornada de nómadas digitales con el objetivo de atraer talento a la región y facilitar que profesionales que trabajan en remoto puedan vivir en Extremadura.

La transferencia servirá igualmente para prestar asistencia técnica en actuaciones financiadas con fondos europeos y para apoyar a pymes y autónomos en la gestión de trámites. La portavoz ha defendido que la Junta "sigue apostando por la transformación digital de nuestro tejido productivo" porque esa apuesta es, según ha afirmado, "sinónimo de talento, desarrollo y empleo en Extremadura".