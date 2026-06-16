Hostelería, turismo y logística necesitan trabajadores: el tirón del verano dejará más de 6.100 contratos en Extremadura

La campaña de verano generará en Extremadura 6.160 contratos de puesta a disposición a través de empresas de trabajo temporal, lo que supone un incremento del 8% respecto al verano de 2025, según las previsiones difundidas por Adecco. En el conjunto del país, la cifra superará los 1,2 millones de contratos, un 12% más que en la pasada campaña estival.

Badajoz concentrará más contratos y Cáceres crecerá con más fuerza

Por provincias, Badajoz será la que registre un mayor volumen de contratación, con 3.255 contratos previstos, una cifra que representa un aumento interanual del 5% en plena campaña de refuerzo de plantillas para los meses de verano. En Cáceres, el crecimiento será más intenso, con un repunte del 12% y una previsión de 2.910 contratos.

La hostelería y el turismo volverán a ser dos de los principales motores del empleo estacional, aunque no serán los únicos. La logística, la distribución, el retail y el sector alimentario también tendrán un papel clave en el aumento de las contrataciones durante los próximos meses, a los que se sumarán, según la zona, actividades como la agricultura, el transporte, la automoción, el contact center o el reparto de última milla.

El sector servicios vuelve a liderar la campaña estival

Atendiendo al macrosector en el que se firman los contratos, el sector servicios se mantiene como el gran protagonista de la campaña de verano. El año pasado concentró el 58,7% de las contrataciones registradas durante estos tres meses, por delante de la industria y del sector agrario.

La industria agrupó el 27,8% de los contratos de puesta a disposición, mientras que el sector agrario representó el 13,3%. La construcción, con apenas el 0,3% restante, tuvo un peso mucho más reducido dentro del empleo temporal vinculado a la campaña estival.

Por tipo de contrato, los fijos discontinuos siguen ganando peso en este periodo del año. Esta modalidad ya representa el 41,7% de los contratos que se firman durante los meses de mayor actividad vinculada al verano, según los datos recogidos por Adecco.

Adecco ve un contexto favorable para la contratación

El director de Adecco Staffing, Rubén Castro, ha señalado que las previsiones apuntan a “un contexto favorable para la contratación, impulsado por la fortaleza del turismo, la hostelería, la logística, el comercio y la alimentación, sectores que continúan actuando como motores del empleo en España”. Castro destaca así el papel de estas actividades como soporte del mercado laboral durante una campaña marcada por el refuerzo de plantillas.

Rubén Castro añade que “nuestra experiencia nos permite además señalar una anticipación cada vez mayor de las campañas de refuerzo de plantilla por parte de las empresas, especialmente en perfiles vinculados a la atención al cliente, la operativa logística y los servicios turísticos”. Esta planificación más temprana evidencia la necesidad de cubrir con antelación puestos esenciales para afrontar el aumento de la demanda en verano.

Los perfiles más demandados durante la campaña serán camareros, personal de cocina, personal de pisos y limpieza, operarios de producción e industriales, mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros. También se buscarán repartidores, dependientes, perfiles de atención al cliente, manipuladores de alimentos, peones agrícolas y técnicos especializados como soldadores y caldereros.

Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana lideran el empleo nacional

En el conjunto de España, Cataluña, con 237.600 contratos de puesta a disposición, será la comunidad autónoma con mayor volumen previsto, seguida de Madrid, con 224.000; Comunidad Valenciana, con 137.650; Murcia, con 117.870; y Andalucía, con 111.500. Entre estas cinco autonomías se generarán dos de cada tres contratos previstos para la campaña de verano en todo el país.

Los mayores incrementos interanuales se esperan, sin embargo, en Castilla-La Mancha, con un 26%; Baleares, con un 20%; y Canarias, con un 19%. En estos territorios, el avance estará impulsado por actividades como la logística y la agricultura en el caso castellanomanchego, y por el turismo y la hostelería en los archipiélagos.