El mapa premium de Extremadura: 85 alojamientos, 52 restaurantes y 15 experiencias de excelencia

Extremadura quiere hacerse sitio en el turismo que busca calidad, autenticidad y experiencias singulares. La región ha participado este lunes en Madrid en el encuentro anual de socios de Spain is Excellence (SIE), el club nacional de excelencia turística que reúne a profesionales del sector premium para crear oportunidades de colaboración y reforzar la promoción de destinos, alojamientos, restaurantes y servicios turísticos de alto nivel.

La presencia extremeña en esta cita forma parte del acuerdo de colaboración que la Dirección General de Turismo mantiene con SIE para posicionar a la comunidad en el mercado nacional e internacional del turismo de alta gama. Fruto de ese trabajo, ambas entidades han editado una guía de servicios turísticos de excelencia de Extremadura que funciona casi como un mapa selecto de la región: 85 alojamientos, 52 restaurantes y 15 empresas de experiencias.

La guía no plantea una Extremadura de escaparate rápido, sino un destino para recorrer con calma, dormir bien, comer mejor y vivir experiencias ligadas al territorio. El patrimonio, la naturaleza, la gastronomía, el cielo nocturno, la dehesa, el vino, el bienestar y los alojamientos singulares forman parte de esa nueva lectura turística con la que la comunidad quiere ganar presencia entre viajeros de mayor gasto y prescriptores internacionales.

Viajeros de México, Brasil y Estados Unidos

El trabajo, desarrollado durante 2025, ha incluido una consultoría estratégica para analizar e identificar la oferta turística premium de la comunidad autónoma. A partir de esa selección se ha elaborado la guía, que reúne establecimientos y empresas capaces de encajar en los estándares de excelencia que busca SIE.

La colaboración también ha servido para organizar dos viajes de familiarización dirigidos a agentes internacionales especializados en turismo premium procedentes de México y Brasil. Durante 2026 está prevista una nueva acción con agentes turísticos de Estados Unidos, programada para el mes de noviembre.

Carlos Gil

El objetivo es que esos intermediarios conozcan la región sobre el terreno y puedan incorporar Extremadura a circuitos de viaje de mayor valor añadido. No se trata solo de atraer más visitantes, sino de captar un tipo de turismo que busca propuestas personalizadas, servicios cuidados y una conexión más profunda con el destino.

Dos socios extremeños

La Dirección General de Turismo y Atrio son actualmente los dos únicos socios extremeños de Spain is Excellence, una iniciativa público-privada creada en 2022. En ella participan destinos, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de servicios turísticos, fundaciones, museos y galerías de arte, entre ellos instituciones como el Teatro Real o el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

Con esta incorporación, Extremadura intenta reforzar una imagen turística que ya no se apoya solo en el patrimonio monumental o natural, sino también en la capacidad de ofrecer servicios de alto nivel. La región cuenta con una base reconocible: alojamientos rurales y hoteles singulares, restaurantes ligados al producto local, experiencias en la naturaleza, turismo cultural y propuestas gastronómicas que encajan con la demanda de viajes más exclusivos.

La guía de excelencia, que puede consultarse en esta dirección, llega, además, en un momento en el que el turismo de interior compite por diferenciarse frente a destinos más masificados. Extremadura juega con una ventaja propia: espacio, identidad, baja saturación, patrimonio histórico, paisaje y una oferta gastronómica que conecta directamente con la dehesa, el ibérico, el queso, el vino, el aceite y los productos de temporada.