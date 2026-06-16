Morgan Stanley destaca el potencial de Extremadura en el nuevo mapa de los centros de datos

Extremadura aparece en el nuevo mapa español de los centros de datos como uno de los territorios con potencial para atraer grandes infraestructuras vinculadas a la nube, la inteligencia artificial y el almacenamiento masivo de información. Morgan Stanley ha revisado al alza sus previsiones para este mercado en España y sitúa a la región como uno de los polos alternativos por su abundancia de energía renovable y su ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa.

El informe del banco eleva un 55% su previsión de capacidad a largo plazo para España. La entidad calcula ahora que el país alcanzará los 4,3 gigavatios en 2035, frente a los 2,8 gigavatios estimados inicialmente. Esa evolución supondría multiplicar por once el tamaño actual del sector, que cerró 2025 con unos 400 megavatios de capacidad.

Aunque Morgan Stanley señala a Aragón como el gran motor del crecimiento previsto, también identifica a Extremadura como otro de los ejes relevantes del mercado. La comunidad entra así en una carrera en la que pesan cada vez más la disponibilidad de suelo, el acceso a energía limpia, las grandes parcelas y la capacidad de conexión eléctrica.

Navalmoral y Valdecaballeros

El informe recoge los planes anunciados por Merlin Properties y Edged Energy para levantar dos campus de centros de datos de inteligencia artificial en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros, con una capacidad potencial de hasta 1 gigavatio en cada emplazamiento.

El proyecto más avanzado es el de Navalmoral, donde la Junta de Extremadura ha sacado ya a información pública la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental. La iniciativa, promovida por Merlin Edged, prevé una inversión de 1.600 millones de euros y la creación de 250 empleos. El complejo se ubicará en Expacio Navalmoral, sobre una parcela de 206.753 metros cuadrados, y estará formado por dos edificios.

La documentación ambiental detalla una demanda energética crítica de 192 megavatios y una demanda total de 288 megavatios, con funcionamiento previsto durante todo el año. Entre sus instalaciones figuran 16 salas técnicas, 104 generadores diésel de emergencia, 48 depósitos de gasóleo y 144 equipos de refrigeración en cubierta. El proyecto cuenta además con la calificación Premia, que reconoce su carácter estratégico y permite acelerar la tramitación administrativa.

El campus de Valdecaballeros se plantea en los terrenos del antiguo recinto nuclear y se conectaría a la subestación Valdecaballeros 400 kV, propiedad de Redeia. La previsión inicial contempla diez edificios con 100 megavatios de capacidad IT cada uno, aunque requerirá obras previas de conectividad viaria y de fibra, además de tramitación urbanística local y regional.

Badajoz y Mérida

A estos proyectos se suma el centro de datos previsto en el entorno de Badajoz, Nostrum Evergreen, que Morgan Stanley vincula al desarrollador español Ingenostrum, con una capacidad de 300 megavatios y una inversión aproximada de 1.900 millones de euros. El proyecto de la Plataforma Logística de Badajoz ha avanzado también en su tramitación ambiental y contempla hasta 900 empleos.

La instalación pacense prevé dos edificios, uno administrativo y otro técnico, con cuatro plantas. La primera acogerá la sala de datos y la gestión eléctrica, mientras que las superiores se destinarán a refrigeración. El complejo se diseña con una potencia de 300 megavatios, ampliable hasta 500, e incluye sistemas de respaldo, depósitos de diésel y reservas de agua para protección contra incendios.

Nostrum Evergreen, el nuevo mega centro de datos impulsado por Nostrum Group en Badajoz. / La Crónica de Badajoz

Cáceres cuenta también con el proyecto CCGreen, promovido por Nostrum Group en el entorno de Las Capellanías, con una inversión inicial estimada de unos 1.300 millones de euros y orientado a cargas intensivas de inteligencia artificial y computación avanzada. La iniciativa, que ha iniciado ya trabajos de desbroce y dispone de la declaración Premia como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico, aparece vinculada además a la modernización del principal espacio industrial de la ciudad, donde el Ayuntamiento ha previsto un millón de euros en 2026 para mejorar infraestructuras y favorecer la implantación de empresas.

Mérida ha entrado en esta carrera con el proyecto Lusitanus, impulsado por Fotowatio Renewable Ventures (FRV) en ExpacioMérida. La inversión anunciada asciende a 2.800 millones de euros, de los que 2.100 millones corresponderían a infraestructura digital y 700 millones a generación y sistemas energéticos sostenibles. El campus ocuparía unos 240.000 metros cuadrados, con más del 80% del consumo eléctrico procedente de autogeneración renovable.

Javier Cintas

El proyecto emeritense prevé entre 1.700 y 2.000 empleos durante la construcción y alrededor de 120 puestos directos cualificados una vez operativo. Su diseño se orienta a cargas de inteligencia artificial y computación avanzada, con especial atención a la reducción del consumo de agua y a la integración energética.

El reto de la red eléctrica

El atractivo extremeño se apoya en una realidad conocida: la región produce mucha más energía de la que consume y dispone de suelo industrial amplio. Pero el informe de Morgan Stanley advierte de que el principal cuello de botella del sector será el acceso a la red eléctrica.

El banco cita un análisis de Colliers según el cual el 85% de los nodos de distribución eléctrica en España están saturados. Esa limitación puede condicionar el calendario de los proyectos, porque los promotores no necesitan solo suelo y energía renovable, sino también capacidad real de conexión para poner en marcha instalaciones de gran consumo.

Morgan Stanley alerta además de que la cartera de proyectos anunciada en España es muy superior a la capacidad actualmente operativa. Muchos desarrollos tienen fechas objetivo entre 2028 y 2032 o incluso posteriores, por lo que podrían verse afectados por los plazos de suministro de equipos, la disponibilidad de conexión a red, la mano de obra, los ciclos de hardware de inteligencia artificial y la inflación.

Para Extremadura, el desafío será convertir su ventaja energética y territorial en proyectos ejecutados. La oportunidad es evidente: Navalmoral, Valdecaballeros, Badajoz y Mérida dibujan ya un mapa regional de grandes infraestructuras digitales. El riesgo, también: que la red eléctrica y los plazos administrativos determinen hasta dónde puede llegar esa nueva industria.