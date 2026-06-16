Nuevo mapa de transportes: Extremadura refuerza sus conexiones en autobús con Madrid, Andalucía y Cataluña

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha avanzado los trámites para aprobar el nuevo mapa concesional estatal de autobuses, una reorganización de las grandes rutas de transporte regular por carretera que, en el caso de Extremadura, incluye ocho corredores con incidencia en la comunidad. El objetivo del nuevo diseño es actualizar las concesiones, mejorar las conexiones entre territorios, mantener las paradas y frecuencias actuales y añadir rutas directas entre las ciudades de mayor tamaño para facilitar viajes más rápidos. El trámite de información pública afectará a 31 corredores, que se sumarán a los tres ya aprobados por el Consejo de Ministros.

Los anteproyectos se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ese momento, se abrirá un plazo de 30 días hábiles para que ciudadanos, administraciones, empresas y entidades puedan presentar alegaciones. En conjunto, el nuevo mapa estará formado por 34 corredores, con 600 rutas, 2.294 paradas, más de 190.000 kilómetros de líneas y servicio para 1.682 municipios. Transportes estima que las nuevas concesiones darán cobertura a unos 31 millones de viajeros.

Rutas y paradas de los 34 corredores que componen el nuevo mapa concesional. / MINISTERIO DE TRANSPORTES

Conexiones extremeñas

En Extremadura, el nuevo mapa incluye corredores como Madrid-Toledo-Badajoz, Badajoz-Sevilla-Córdoba y Madrid-Ávila-Cáceres, tres relaciones que sitúan a la región en las conexiones estatales con Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. A ellos se suman otros trayectos de paso o con incidencia territorial, como La Coruña-Salamanca-Sevilla, Huelva-Barcelona, Madrid-Sevilla-Huelva o Pontevedra-Salamanca-San Sebastián-Barcelona, que refuerzan la conexión de la comunidad con el oeste peninsular, el norte, el sur y el eje hacia Cataluña.

El nuevo diseño puede tener especial relevancia para una comunidad como Extremadura, donde el autobús sigue siendo una pieza clave de la movilidad interurbana y de la conexión con otras regiones. La reforma llega, además, en un contexto de debate permanente sobre las comunicaciones de la región, especialmente en los trayectos de media y larga distancia y en las alternativas al vehículo privado.

Tarifas más bajas

Transportes ha defendido que la licitación de los nuevos contratos permitirá una bajada generalizada de tarifas, con una reducción media estimada del 22% por usuario. La tarifa media prevista será de 0,06715 euros por viajero y kilómetro, según los datos trasladados por el Ministerio.

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha señalado que el proceso de información pública busca "conocer opiniones para mejorar este mapa concesional". También ha destacado que el sistema de autobús es el transporte público que "mejor vertebra" el país porque llega a todos los rincones. Según el Ministerio, el nuevo mapa mantiene todas las paradas y frecuencias actuales y añade rutas directas entre grandes ciudades para facilitar desplazamientos más rápidos.

El secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano, en la estación de tren de Cáceres. / Carlos Gil

Alegaciones antes de la aprobación

Durante el periodo de información pública, los anteproyectos estarán disponibles en la página web del Ministerio de Transportes para que puedan formularse alegaciones. El departamento también recabará informes del Consejo Nacional de Transportes Terrestres y de las comunidades autónomas afectadas por los tráficos de los nuevos corredores.

Una vez estudiadas las alegaciones y los informes recibidos, Transportes incorporará las mejoras que considere pertinentes y elevará los anteproyectos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Después se iniciarán los procedimientos de licitación, que se publicarán de forma progresiva. La previsión del Ministerio es que todos los contratos estén licitados en un plazo inferior a dos años, de acuerdo con la Ley de Movilidad Sostenible.

Tres corredores ya aprobados

Los 31 corredores que ahora saldrán a información pública completan el nuevo mapa concesional junto a los tres que ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros: Castro Urdiales-Bilbao, Madrid-Zaragoza-Cataluña y Madrid-Valencia. Con este paso, el Ministerio pretende cerrar la reorganización de un sistema estatal que sustituirá el modelo actual de concesiones por una estructura de grandes corredores.

Noticias relacionadas

Para Extremadura, la clave estará en cómo se concreten los anteproyectos: qué paradas se mantienen, qué frecuencias se garantizan, qué rutas se hacen más directas y cómo se articulan las conexiones con Madrid, Andalucía, Galicia, el País Vasco y Cataluña. El periodo de información pública será, por tanto, el primer momento para que administraciones, usuarios y entidades planteen mejoras antes de la aprobación definitiva.