Obras de emergencia en dos carreteras de La Serena y 1,6 millones para reforzar la seguridad vial en la región

El Consejo de Gobierno ha abordado este martes dos actuaciones vinculadas a la conservación y seguridad de las carreteras extremeñas. Por un lado, ha dado cuenta de las obras de emergencia realizadas en dos vías de la comarca de La Serena afectadas por las lluvias, la EX-103 y la EX-211, con una inversión de 701.533,93 euros. Por otro, ha autorizado la contratación del suministro de elementos de señalización vertical, balizamiento y defensa para la red autonómica, por importe de 1.615.947,12 euros.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha explicado que el Ejecutivo regional ha autorizado "una nueva inversión de 1,6 millones de euros para mejorar la seguridad vial de las carreteras extremeñas". Según ha señalado, esta actuación permitirá dotar a los centros de conservación de carreteras de nuevos materiales para realizar trabajos de mejora en las vías y evitar accidentes.

Entre esos elementos destacan señales, balizas y barreras de seguridad. "Con esta actuación la Junta de Extremadura reafirma su compromiso con unas carreteras más seguras y que presten un adecuado servicio ciudadano a los habitantes de nuestra región".

Actuación urgente tras las lluvias

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la resolución por la que se ha ordenado la tramitación de emergencia de las obras necesarias para la estabilización de taludes en la EX-103, de Puebla de Alcocer a la EX-201 por Llerena, en el punto kilométrico 62+750, y en la EX-211, desde la EX-103 al límite provincial de Córdoba por Monterrubio de la Serena, en el punto kilométrico 38+400.

Las actuaciones, con un importe de 701.533,93 euros, han consistido en la intervención en dos desmontes dañados por las lluvias para garantizar que ambas carreteras sean seguras para la circulación.

Carlos Gil

Manzano ha defendido que el mantenimiento de las infraestructuras viarias exige inversión y capacidad de respuesta ante episodios meteorológicos como los registrados este invierno. "Para poder mantenerlas necesitamos más inversión y actuaciones rápidas cuando las circunstancias lo exigen, como ha sido el caso de este invierno", ha señalado.

La portavoz ha añadido que, con este procedimiento de urgencia, se ha podido actuar "de manera inmediata para evitar desprendimientos y deslizamientos de tierra y garantizar así la seguridad vial en todas nuestras carreteras".

Recursos propios y nuevas reparaciones

Manzano ha precisado además que estas obras de emergencia se han financiado con recursos propios de la comunidad autónoma y se han destinado a reparar los daños provocados por las lluvias en estos dos puntos de la red autonómica.

"Estas obras de las carreteras se han financiado con recursos propios de la comunidad autónoma y se destinan a esas reparaciones debido a esas lluvias que ha habido en la comunidad", ha indicado la portavoz.

La consejera ha avanzado que el Ejecutivo trabaja ya en una segunda fase vinculada a la posibilidad de recuperar el superávit de la comunidad autónoma para destinarlo a nuevas reparaciones. Según ha explicado, la Junta está perfilando las actuaciones que se incluirán en esa planificación.

"Estamos trabajando ya en la posibilidad de recuperar el superávit de nuestra comunidad autónoma y destinarlo a distintas reparaciones", ha señalado Manzano, que ha añadido que estas actuaciones afectarán tanto a inmuebles como a carreteras dañadas por las lluvias. "Van a ser reparaciones en todos los inmuebles afectados en gran parte de nuestra comunidad autónoma, pero también en carreteras que han sufrido desprendimientos y desperfectos provocados por las lluvias".

Señales, balizas y barreras

Junto a estas obras de emergencia, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del suministro de elementos de señalización vertical, balizamiento y defensa para la conservación de las carreteras de titularidad autonómica.

El contrato se divide en cuatro lotes, cada uno de ellos correspondiente a dos zonas de conservación. El lote 1 abarca las zonas de Coria y Plasencia; el lote 2, las de Cáceres y Trujillo; el lote 3, las de Badajoz y Zafra; y el lote 4, las de Mérida y Castuera.

La Junta ha explicado que esta distribución permite agrupar las zonas de conservación por criterios geográficos y por una carga de trabajo similar. El objetivo es reforzar los medios disponibles para el mantenimiento de las carreteras autonómicas y mejorar las condiciones de seguridad para los conductores.