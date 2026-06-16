Loterías y apuestas
La ONCE reparte 640.000 euros en Extremadura este lunes
Un vendedor distribuyó un cupón premiado con 35.000 euros y otro con 500.000 euros en Torrecillas de la Tiesa, mientras que en Castuera se vendieron tres cupones con 35.000 euros cada uno
El sorteo del cupón diario de la ONCE celebrado este pasado lunes, día 15, ha dejado un total de 640.000 euros en premios en Extremadura, repartidos en las provincias de Cáceres y Badajoz.
En concreto, Manuel Márquez Moruno ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido un cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras, y otro cupón premiado con 500.000 euros a las cinco cifras más la serie. Manuel Márquez realiza ruta de venta y ha vendido los cupones premiados en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres).
Asimismo, Carlos León Núñez ha vendido en Castuera (Badajoz) tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondientes al mismo número agraciado con las cinco últimas cifras, apunta la ONCE en nota de prensa.
En total, el sorteo ha repartido 640.000 euros en la región, a través del Cupón Diario de la ONCE, uno de los productos de juego responsable, seguro y social de la organización, cuya comercialización contribuye a la financiación de su labor social en favor de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.
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