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La ONCE reparte 640.000 euros en Extremadura este lunes

Un vendedor distribuyó un cupón premiado con 35.000 euros y otro con 500.000 euros en Torrecillas de la Tiesa, mientras que en Castuera se vendieron tres cupones con 35.000 euros cada uno

Un punto de venta de cupones de la ONCE.

Un punto de venta de cupones de la ONCE. / R. García

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El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El sorteo del cupón diario de la ONCE celebrado este pasado lunes, día 15, ha dejado un total de 640.000 euros en premios en Extremadura, repartidos en las provincias de Cáceres y Badajoz.

En concreto, Manuel Márquez Moruno ha sido el vendedor de la ONCE que ha repartido un cupón premiado con 35.000 euros a las cinco cifras, y otro cupón premiado con 500.000 euros a las cinco cifras más la serie. Manuel Márquez realiza ruta de venta y ha vendido los cupones premiados en Torrecillas de la Tiesa (Cáceres).

Manuel Márquez

Manuel Márquez / Vendedor en Torrecillas de la Tiesa

Asimismo, Carlos León Núñez ha vendido en Castuera (Badajoz) tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondientes al mismo número agraciado con las cinco últimas cifras, apunta la ONCE en nota de prensa.

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Carlos León, el vendedor de los tres cupones agraciados en Castuera.

Carlos León, el vendedor de los tres cupones agraciados en Castuera. / ONCE

En total, el sorteo ha repartido 640.000 euros en la región, a través del Cupón Diario de la ONCE, uno de los productos de juego responsable, seguro y social de la organización, cuya comercialización contribuye a la financiación de su labor social en favor de las personas ciegas o con discapacidad visual grave.

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