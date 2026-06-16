El PSOE acusa a Guardiola de deteriorar la sanidad rural en Extremadura

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha acusado este lunes al Gobierno de María Guardiola de debilitar la sanidad pública, especialmente en las zonas rurales, y de abandonar las políticas culturales en los pequeños municipios.

Sánchez Cotrina ha realizado estas declaraciones en Herrera del Duque, durante una asamblea comarcal incluida en la ronda de encuentros que el PSOE está celebrando por distintas zonas de la región para recoger demandas ciudadanas y plantear propuestas.

Cotrina con simpatizantes socialistas en Herrera del Duque. / PSOE Extremadura

El líder socialista ha centrado buena parte de su intervención en la situación de la Atención Primaria, que, según ha afirmado, sufre falta de profesionales, saturación en los centros de salud y ausencia de planificación por parte de la Junta.

"Hoy en Extremadura hay ciudadanos que tienen que esperar hasta dos semanas para ser atendidos por su médico de familia", ha señalado Sánchez Cotrina, quien ha advertido de que una atención que debería ser "cercana, ágil y accesible" se está convirtiendo, a su juicio, en "una pesadilla" para miles de extremeños.

Críticas a las derivaciones a la privada

El secretario general del PSOE extremeño ha sostenido que la situación no responde a un problema puntual, sino a un modelo sanitario que, según ha denunciado, está debilitando de forma progresiva la sanidad pública extremeña.

Sánchez Cotrina también ha vinculado ese deterioro con el incremento de las derivaciones a la sanidad privada recogido, según el PSOE, en el Presupuesto de la Junta de Extremadura. "Estamos ante una decisión política", ha afirmado, antes de acusar al Ejecutivo autonómico de avanzar hacia una "privatización silenciosa".

El dirigente socialista también ha denunciado el abandono de la cultura en los pueblos y ha puesto el foco en la Red de Gestores Culturales de Extremadura, cuya partida, según ha afirmado, no aparece en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Como ejemplo, ha citado el caso de Risco, en la comarca de La Siberia, un municipio de unos 140 habitantes que, según ha señalado, carece actualmente de programación cultural estable por falta de financiación autonómica.

"La cultura no puede ser un lujo ni un privilegio reservado a las grandes ciudades", ha defendido Sánchez Cotrina, que ha reclamado una política cultural que garantice actividad en los pueblos y condiciones laborales dignas para los profesionales del medio rural.

El líder del PSOE extremeño ha concluido reafirmando el compromiso de su partido con una sanidad pública fuerte, una Atención Primaria digna y una cultura accesible "vivas donde vivas".